Памятная акция с участием студентов прошла вблизи обелиска «Знамя» в Лобне

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Всероссийская акция «Поклонимся великим тем годам» проводится с 2021 года. В этот раз она посвящена 80-летию обороны Сталинграда.

В рамках акции студенты оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, посещают лекции по истории и участвуют в субботниках на территории памятников и мемориалов. Так, в Лобне ребята привели в порядок обелиск «Знамя», посвященный 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программу «100 прудов и озер» завершили в регионе. С ее помощью привели в порядок 163 водоема.

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