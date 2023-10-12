Памятная акция с участием студентов прошла вблизи обелиска «Знамя» в Лобне
Студенты и преподаватели из Лобни приняли участие во всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам». Они провели субботник на территории воинского обелиска и возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Всероссийская акция «Поклонимся великим тем годам» проводится с 2021 года. В этот раз она посвящена 80-летию обороны Сталинграда.
В рамках акции студенты оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, посещают лекции по истории и участвуют в субботниках на территории памятников и мемориалов. Так, в Лобне ребята привели в порядок обелиск «Знамя», посвященный 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программу «100 прудов и озер» завершили в регионе. С ее помощью привели в порядок 163 водоема.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».