Памятная акция «Блокадный хлеб» прошла в Серпухове

Минимальная суточная норма во время самых тяжелых зим блокады 1941–1942 годов составляла 125 граммов хлеба. Этот небольшой кусочек стал символом борьбы за жизнь и выживание. Во время акции участники раздавали жителям такие порции хлеба, чтобы напомнить о подвиге ленинградцев, которые сражались за свою жизнь и свой город.

На мероприятии рассказывали о том, как люди выживали в нечеловеческих условиях, как шли ожесточенные бои за Ленинград, и как 27 января 1944 года город был освобождён от фашистской блокады. Этот день ознаменовался победным артиллерийским салютом, который стал символом окончания трагедии.

«Снятие блокады Ленинграда - это дата, которую мы всегда должны помнить. Это урок мужества и стойкости для всех нас», - подчеркнул глава округа Сергей Никитенко.

Акция «Блокадный хлеб» стала важным напоминанием о цене мирной жизни и необходимости сохранять историческую память для будущих поколений.