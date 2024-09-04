Память жертв теракта в Беслане почтили на митинге у Вечного огня в Дмитрове

Волонтеры, члены «Боевого братства», юнармейцы, ученики гимназии «Логос», депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и офицеры 210 ракетного полка во главе с подполковником Дмитрием Симоновым почтили память жертв теракта в Беслане минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Акция «Рисуем мир!» прошла на открытой площадке Костинского сельского дома культуры. Детям рассказали об опасности терроризма, а также о том, как преступники воздействуют на молодые умы. Воспитанники узнали к кому нужно обращаться в случае угрозы. После лекции они изобразили на асфальте рисунки, которые олицетворяют мир.

Мастер-класс «Символ мира и добра» прошел в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Дети изготовили из бумаги белого голубя.

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в России отмечается ежегодно 3 сентября. Волонтеры, общественники и депутаты из Дмитрова почтили память жертв в Беслане и возложили цветы к Вечному огню.