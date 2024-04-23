Память жертв геноцида почтили в колледже «Энергия»

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В Министерстве образования Подмосковья отметили, что мероприятия прошли во всех подразделениях колледжа: Реутове, Балашихе, Ногинске и Электроуглях. Студенты подготовили проекты по теме геноцида, написали письма узникам фашизма, вспомнили о трагических событиях времен войны.

Преподаватели показали масштаб и характер преступлений нацистов в отношении мирных жителей оккупированных территорий, дали правовую оценку фактам. Студенты согласились, что сохранение исторической правды имеет огромное значение для нынешнего и будущих поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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