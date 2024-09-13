Память жертв фашизма почтили в Химках

Акцию посетили неравнодушные жители, члены клуба «Активное долголетие», воспитанники военно-патриотическое объединение «Сова» и муниципальные депутаты.

«Мы вспоминаем не только тех, кто защищал Родину с оружием в руках, но и обычных людей, погибших от рук захватчиков. Наша задача - не допустить искажения исторических фактов и сделать все для того, чтобы передать память будущим поколениям», - сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

День памяти также провели в лицее № 21, Доме культуры «Брехово» и Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Собравшимся напомнили о страшных событиях в истории России и рассказали о подвигах советских героев в годы Великой отечественной войны.

«День памяти жертв фашизма - это день, когда мы с болью в сердце вспоминаем всех, кто пал от рук фашистов. Миллионы мирных жителей погибли под обстрелами, в концлагерях, от болезней и голода. Сегодня Россия пришла на помощь ЛДНР, Херсонской и Запорожской областям, которые столкнулись с проявлением фашизма в современном мире. Наши бойцы помогают сохранить им свободу и независимость. Память о жертвах должна жить в веках, чтобы будущее поколение не допустило повторения такой трагедии», - прокомментировал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

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