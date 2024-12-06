06 декабря 2024, 21:22

Память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны почтили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Торжественный митинг в День начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой состоялся в Химках у монумента «Ежи». Почтить память героев собрались сотни жителей округа.

Контрнаступление советских войск под Москвой началось в 1941 году. Операция открыла счет больших побед Красной Армии над немецкими фашистами.

«Битва под Москвой - переломный моментом в истории Великой Отечественной войны. Бойцы Красной Армии показали всему миру несостоятельность мифа о „непобедимом вермахте“. Мужество и героизм красноармейцев помогли отбросить немецко-фашистские войска на 100-250 километров от столицы нашей Родины», - рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Жители Химок почтили память павших в годы Великой Отечественной войны героев в День воинской славы России.

«Химки были названы „калиткой в Москву“, через которую фашисты намеревались пройти строевым шагом до Кремля, но у них ничего не вышло. Память героев увековечена в монументе „Ежи“» - сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

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Химки Великая Отечественная война Москва
06 декабря 2024, 21:04
Подготовку к монтажу оборудования начали в ДК «Мир» в Домодедове
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева посетила городской Дворец культуры и спорта «Мир», чтобы лично оценить динамику ремонтных работ в большом зале. Открытие обновленного помещения запланировано на вторую половину 2025 года.

После завершения реконструкции зал вместит 610 зрителей, включая семь мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площади зала в 750 квадратных метров уже демонтировано более 20 тонн устаревших металлоконструкций. В результате ремонта сцена станет больше, а для удобства зрителей появится центральный проход. Зал будет оснащен современными акустическими панелями, светодиодными кулисами и противопожарным занавесом.

«„Мособлстройтрест № 11“ придерживается сроков, работы выполняет качественно. На еженедельной основе докладывают мне о выполняемых работах», - сообщила Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Реконструкция большого зала станет важным шагом в развитии культурной инфраструктуры округа, обеспечивая комфорт и безопасность для всех посетителей.

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Строительство Город Домодедово Ремонтные работы
06 декабря 2024, 20:44
Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Ленинском округе
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В Ленинском округе продолжается активная работа по устранению нарушений правил парковки. За прошедшую неделю из жилых районов округа было эвакуировано 422 автомобиля, что позволило муниципалитету занять первое место в Подмосковье по этому показателю.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели рейды в жилых комплексах «Южная Битца», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное». Автомобили, припаркованные с нарушением правил - в зонах действия запрещающих знаков, - были эвакуированы.

Как уточнили в пресс-службе, около 40 эвакуированных автомобилей составили грузовые машины, а примерно 90% всех транспортных средств, отправленных на спецстоянку за неделю, были легковыми. Особое внимание уделяется машинам, которые препятствуют движению общественного транспорта и коммунальной техники.

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ГИБДД Машины Ленинский округ
06 декабря 2024, 20:43
Тендер на поставку оборудования в новый детский сад объявили в Щелкове
Минстрой МО
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Электронный аукцион на поставку оборудования в новый детский сад на 240 мест объявили в Щелкове. Выполнение работ планируется завершить в следующем году.

Победителю тендера предстоит завершить работу по строительству и поставить оборудование, необходимое для функционирования учебного учреждения. Объект расположен в микрорайоне «Щелково-7» вблизи улицы Неделина.

Среди работ - монтаж наружных сетей и систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НМЦК лота превысила 645 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале « ЕИС Закупки ».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Аукционы Строительство Детские сады Щелково
06 декабря 2024, 20:34
Детский сад в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном построят в 2025 году
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Депутат Московской областной Думы Владимир Жук вместе с коллегами из Совета депутатов Ленинского городского округа и руководителем местной общественной приемной партии «Единая Россия» посетили стройплощадку нового детского сада на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи». Как сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова, готовность объекта составляет 30%.

На данный момент на объекте ведутся работы по возведению наружных стен второго этажа, устройству парапета кровли и железобетонных конструкций. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года.

Владимир Жук подчеркнул, что создание современных образовательных учреждений - это важный шаг к улучшению качества жизни наших граждан. Новый детский сад обеспечит комфорт и безопасность для детей, а его удобное расположение позволит родителям сэкономить время на дорогу.

Трехэтажное здание площадью более 2,9 тысячи квадратных метров будет включать шесть групп, включая ясли, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий кружков, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории разместят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Напомним, что в 2024 году в Ленинском городском округе уже были открыты три школы и три детских сада.

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Строительство Депутаты Детские сады Ленинский округ

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