Память воинов-интернационалистов почтили в Подольске

Глава округа подчеркнул свою готовность поддерживать семьи героев, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Были достигнуты договоренности о новой встрече в ближайшее время для обсуждения дальнейшей помощи от властей.

«Сегодня мы отдаем дань уважения воинам-интернационалистам, которые с честью исполнили свой долг и проявили мужество в самые трудные времена. Их подвиги навсегда останутся в истории нашей страны. Мы обязаны помнить о тех, кто защищал мир и проявил несгибаемую волю. Память о них и благодарность мы сохраним в своих сердцах и передадим будущим поколениям», - отметил Артамонов.

На встречу с родственниками воинов также был приглашен настоятель Никольского храма в Стрелково иерей Сергий Костин. Родные воинов поделились своими историями и мыслями о жизни после потери.

«Особое внимание было уделено подготовке к празднованию Дня Победы. Важно сохранить память о наших героях, чтобы молодежь знала, какой ценой был завоеван мир, и с уважением относилась к тем, кто защищал Родину. Мы планируем провести патриотические мероприятия, благоустроить места захоронений бойцов и общественные пространства с мемориалами. При работе на площади Славы мы также уделим внимание территории вокруг памятника воинам-интернационалистам», - добавил Артамонов.