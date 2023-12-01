Память Валерия Харламова почтили в Солнечногорске во Всероссийский день хоккея

В Истре оставшаяся без попечения родителей Мария Саъдуллоева получила ключи от собственной квартиры. Она стала 10-м ребенком, кому в этом году выдали жилье. До конца года его получат еще четыре человека.

«Новое жилье, новая взрослая жизнь - это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни», - заявила Витушева.

Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет, и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится по специальности повар в Истринском филиале Красногорского колледжа.

Выдача ключей от квартир осуществляется в рамках региональной программы «Жилище».

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Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила и поздравила Марию глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Новое жилье, новая взрослая жизнь - это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни. Этот этап счастливый, желаю, чтобы все сложности и горести, которые были в твоей жизни остались в прошлом», - сказала глава городского округа Истра.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится в Истринском филиале Красногорского колледжа по специальности повар.

Мария Саъдуллоева стала 10 ребенком, кому выдали жилье в городском округе Истра. До конца года квартиры получат еще 4 детей-сирот.

Жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется в рамках госпрограммы Московской области «Жилище».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».