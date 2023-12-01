01 декабря 2023, 21:00

Память Валерия Харламова почтили в Солнечногорске во Всероссийский день хоккея

Читайте нас в: Google Новости

Во Всероссийский день хоккея 1 декабря в Солнечногорске почтили память советского хоккеиста Валерия Харламова. Местные жители возложили цветы к месту гибели спортсмена.

В церемонии поучаствовали замглавы городского округа Николай Минаев, депутат Совета депутатов округа и советник президента хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Александров и другие.

Варламов погиб 27 августа 1981 года на 74-м километре Ленинградского шоссе в автомобильной аварии. Ему было 33 года. К тому моменту он успел выиграть две олимпиады и поучаствовать в суперсериях СССР - Канада, а также восемь раз завоевать мировое первенство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Хоккей
01 декабря 2023, 20:50
Госжилинспекция осмотрела все газифицированные многоквартирные дома в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
С начала года Госжилинспекция Московской области проверила газовое оборудование всех 794 газифицированных многоквартирных жилых домов Солнечногорска. Ведомство нашло нарушения в 4% из них.

На данный момент 94% недоработок уже устранили.

Новая схема обеспечения газовой безопасности начнет действовать в регионе 1 января 2024 года. Обслуживание всего оборудования переходит в зону ответственности компании «Мособлгаз».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Газ
01 декабря 2023, 19:36
Оставшаяся без попечения родителей жительница Истры получила квартиру
пресс-служба администрации городскогоокруга Истра
Читайте нас в: Google Новости
В Истре оставшаяся без попечения родителей Мария Саъдуллоева получила ключи от собственной квартиры. Она стала 10-м ребенком, кому в этом году выдали жилье. До конца года его получат еще четыре человека.

«Новое жилье, новая взрослая жизнь - это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни», - заявила Витушева.

Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет, и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится по специальности повар в Истринском филиале Красногорского колледжа.

Выдача ключей от квартир осуществляется в рамках региональной программы «Жилище».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила и поздравила Марию глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Новое жилье, новая взрослая жизнь - это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни. Этот этап счастливый, желаю, чтобы все сложности и горести, которые были в твоей жизни остались в прошлом», - сказала глава городского округа Истра.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится в Истринском филиале Красногорского колледжа по специальности повар.

Мария Саъдуллоева стала 10 ребенком, кому выдали жилье в городском округе Истра. До конца года квартиры получат еще 4 детей-сирот.

Жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется в рамках госпрограммы Московской области «Жилище».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Недвижимость Сироты
01 декабря 2023, 19:29
Пробки на подмосковных дорогах вечером 1 декабря оценили в 8 баллов
Читайте нас в: Google Новости
В пятницу вечером, 1 декабря, пробки на дорогах Московской области оценили в восемь баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
01 декабря 2023, 18:38
Подмосковные спасатели приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники 300-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП. Мероприятие провели в Щелкове 1 декабря.

«Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли крыши автомобилей, извлекли условно пострадавших из машин и передали медикам», - сообщил начальник ПСЧ-300 Владимир Пискун.

По легенде учений из-за неблагоприятных погодных условий произошло ДТП с участием двух легковых машин, в которых четыре человека оказались зажатыми искореженными конструкциями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе работы по уборке дорог в Подмосковье не останавливаются ни на минуту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели

Новости по теме