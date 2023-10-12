Память умершего Дмитрия Жарикова почтили в Мособлдуме минутой молчания
Глава Подольска Дмитрий Жариков скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Память бывшего руководителя округа почтили в Мособлдуме минутой молчания.
Замглавы ведомства Олег Рожнов выразил соболезнования родным и близким Жарикова. Он отметил его неравнодушие и энергичность.
«Во вторник скоропостижно ушел из жизни глава городского округа Подольск Дмитрий Вячеславович Жариков - человек неравнодушный, энергичный, отдававший себя целиком работе», - сказал он.
Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он особенно отметил его чуткость в работе.
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