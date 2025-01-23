Память ученого Владимира Фортова увековечили в Богородском округе

Владимир Фортов, родившийся 23 января 1936 года в Костроме, стал одним из ведущих специалистов в области физики плазмы. Он получил образование на физическом факультете Московского государственного университета и с тех пор сделал значительный вклад в науку, возглавив новое направление - динамическую физику неидеальной плазмы. В свою очередь, его достижения были отмечены многими наградами, включая Государственные премии и орден «За заслуги перед Отечеством», что подчеркивает его значимость в научной и общественной жизни страны.

Для гашения новой марки был специально изготовлен штемпель, который отметит данное событие. На нем указана дата 23 января 2025 года. Заместитель директора макрорегиона Москвы АО «Почты России» Рамзия Дорофеева рассказала, что эта марка будет интересна не только филателистам, но и тем, кто лично знал Владимира Фортова. На почтовом знаке изображен его портрет и орден «За заслуги перед Отечеством», а тираж составил 98 тысяч экземпляров с номиналом 50 рублей. Марка, выпущенная в честь академика Фортова, продолжает серию, посвященную кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством». Эта серия ценится коллекционерами и хранится в музеях, подчеркивая значимость научной и государственной деятельности выдающихся личностей.

Заместитель главы Богородского округа Константин Бакшеев выразил благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении мероприятия. Он отметил, что сохранение таких традиций важно для подрастающего поколения, которое должно знать о великих деятелях своей страны. «Мы возвращаемся к ценным вещам, которые формируют наше культурное наследие», - добавил он, подчеркивая необходимость передачи знаний о прошлом.