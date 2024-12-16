16 декабря 2024, 09:44

Память погибших журналистов почтили в Химках

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Фотовыставку, посвященную военкору Антону Волошину, организовали в Химках ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 10 лет назад известный в городе кавээнщик, актер и репортер не вернулся из рабочей командировки — съемочная группа попала под обстрел под Луганском.

«Я тогда была у себя в кабинете, и у меня начался приступ, будто не хватает воздуха. Вошел другой сотрудник и сказал включить телевизор. Он сказал, что нашего Антона убили. Я почувствовала на расстоянии, что произошло с дорогим мне человеком», - рассказала близкая подруга погибшего военкора Ирина.

Съемочная группа с Антоном Волошиным попала под минометный обстрел в районе поселка Металлист под Луганском. Они не были первыми и не стали последними. Около 20 репортеров в год гибнут во время исполнения своих профессиональных обязанностей, и все чаще журналисты становятся приоритетной целью.

«В этот день мы чтим память талантливых, самоотверженных репортеров, фотокорреспондентов, телеоператоров, с честью отдавших жизни за свое опасное ремесло. Вспоминаем всех тех, кто снял свой последний репортаж и пал жертвой от рук террористов и преступников, погиб с камерой или микрофоном в руках», - сказала заместитель начальника управления социальных коммуникаций городского округа Химки Светлана Ильина.

День памяти погибших журналистов появился в календаре в 1991 году. По данным ЮНЕСКО, в 2022 году погибло 86 репортеров, в 2023 - 94. Они рисковали жизнью для того, чтобы зрители знали, что же реально происходит на планете.

Ранее ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, провели открытый урок в химкинской школе «Триумф». В мероприятии приняли участие старшеклассники, родители, педагоги, депутаты Валентин Герасимов и Инна Монастырская.

Химки Журналистика
15 декабря 2024, 18:15
Финалисты поэтического конкурса выступили на гала-концерте в Химках
Телеканал «360»
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В Химках прошел второй этап поэтического конкурса «Я говорю». Гала-концерт состоялся в выставочном комплексе «Артишок».

Участники мероприятия прочитали стихи и продемонстрировали свои таланты. Конкурс провели в два этапа. На первом участники рассказали о себе и прочли стихотворения. На втором этапе финалисты выступили с творческим номером на гала-концерте.

Заместитель директора по музейно-выставочной работе АУ «ДК Родина» Игорь Краснов объяснил, что для конкурса нет никаких ограничений, и любой желающий может почувствовать себя звездой.

«Кто-то мечтает о сцене, но не может пробиться дальше. <…> Для таких людей мы открываем сцену», - подчеркнул он.

На участие в конкурсе пришло более сотни заявок от людей абсолютно разного возраста и различных профессий. Организаторы вечера поэзии уже подтвердили, что подобные творческие мероприятия пройдут в Химках еще не раз.

Химки Концерты конкурсы
15 декабря 2024, 15:56
Спортсменов и тренеров в Можайске наградили за достижения 2024 года
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В Можайском городском округе подвели спортивные итоги года. В зале культурно-досугового центра наградили выдающихся тренеров и их воспитанников.

К присутствующим с приветственным словом обратился глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. Он отметил, что о достижениях спортсменов муниципалитета знают не только в России, но и за ее пределами.

Воспитанницу отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион» Екатерину Соснину признали «Спортсменкой года - 2024». На Международных соревнованиях «33-я Геленджикская регата» она завоевала второе место. Тренера девушки Сергея Петухова наградили за подготовку спортсменов высокого уровня.

Ребята из Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо также продемонстрировали в этом году высокие результаты. К состязаниям их готовили тренера Дмитрий и Александр Нагулины. Дмитрию вручили благодарность Губернатора Московской области «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области и высокий профессионализм», а Александра удостоили благодарности министра физической культуры и спорта Московской области.

Победившую на чемпионате России по легкой атлетике в женской эстафете Анастасию Говорову и ее тренера Валентину Говорову также наградили на мероприятии.

За первые и вторые места на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу отметили Артема Локтева, Алину Коробцову, Максима Куракова и Даниила Цветкова и их тренера-преподавателя Николая Гродецкого.

Особо отличились в этом году и боксеры Игорь Баранов, Демьян Калалб и Гордей Скачков и тренер спортсменов Сергей Баранов.

Первое место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Доброград - город настоящего» заняла команда «Русские красавицы». Почетными наградами отметили ее участниц Анфису Селезневу, Алису Шибряеву, Алису Павлову, Викторию Аканжалы, Дину Курбаналиеву и преподавателей Любовь Кизилову, Анну Ступникову.

«Все юные спортсмены и тренеры получили заслуженные награды за особые спортивные достижения в 2024 году. В следующем году им снова предстоит защищать спортивную честь Можайского округа, Подмосковья и всей России на турнирах. Ждем их с победами!» - рассказали в администрации муниципалитета.

Спортсмены Можайск
15 декабря 2024, 14:55
Патриотический урок ко Дню Конституции прошел в Химках
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Для учеников аэрокосмического лицея провели патриотический урок ко Дню Конституции. Школьникам рассказали про создание и нормы применения главного правового документа России.

Школьников поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

«Конституция имеет наивысшую юридическую силу и образующую базу для актуального законодательства нашей страны. Закону исполняется 31 год. Я очень рад, что для школьников нашего округа провели познавательные уроки и объяснили значимость этого документа», - поделился Александр Васильев.

Конституцию Российской Федерации приняли 12 декабря 1993 года.

«Сегодня Конституция гарантирует права и свободы граждан нашей страны. Напомню, в 2020 президент Владимир Путин предложил внести в нее поправки, которые мы поддержали на общероссийском голосовании. Они позволяют защищать главные ценности нашей страны!» - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Патриотический урок провели в рамках масштабного проекта, который действует в Химках с июля. Инициатива введена для того, чтобы объединить поколения. В округе проводят акции, мастер-классы и встречи с бойцами СВО. Участие в них принимают депутаты и общественники, в том числе Юлия Ишкова, Владимир Суслов и другие.

Школы Химки
15 декабря 2024, 14:52
Последний в этом году прием норм ГТО прошел в поселке Томилино в Люберцах
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На стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы состоялось последнее в 2024 году тестирование на сдачу норм ГТО. Комплекс упражнений выполняли учащиеся школы № 51.

По словам руководителя Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгения Петрова, в поселке Томилино провели последние испытания на сдачу норм, всех жителей муниципалитета ждут уже в следующем году.

«Учащиеся люберецкой школы № 51 выполнили нормы ГТО в рамках программы „В вуз с ГТО“. Также это сделать смогли все желающие», - добавил он.

Напомним, по программе «В вуз с ГТО» комплексы упражнений на сдачу норм выполняют выпускники одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений Люберец. По итогам тестирования школьникам вручают золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такая награда дает дополнительные баллы при поступлении.

Более 1300 одиннадцатиклассников городского округа Люберцы принимают участие в проекте «В вуз с ГТО». Все подробности по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

Люберцы Школьники

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