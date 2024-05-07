Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Ступине

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В мероприятии участвовали председатель окружного Совета депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев, а также ответственный по делам молодежи в Ступинском благочинии иерей Георгий Шмарин, ветеран труда Любовь Сергеева, общественники, учащиеся местных школ и представители волонтерских движений.

«День Победы был и остается священным днем для всех россиян», - подчеркнул Александр Сухачев.

Он также отметил важность сохранения памяти о подвиге героев и пожелал всем мира, добра и здоровья.

После минуты молчания в память о павших присутствующие возложили цветы к мемориалу. Мероприятие завершилось общей фотографией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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