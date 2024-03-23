Память погибших при теракте в Crocus City Hall почтили в Солнечногорске
Жители Солнечногорска несут цветы в знак скорби по погибшим при теракте в Crocus City Hall к мемориалу «Солнечногорцам-защитникам Отечества» на Советской площади. Чудовищное преступление не оставило равнодушным никого.
По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Елены Татарчук, жители скорбят вместе с семьями погибших.
«Это жуткий случай, скорбим, желаем родственникам погибших сил. Весь Солнечногорск скорбит, надеемся, что это не останется безнаказанным», - заявила Татарчук.
Свои соболезнования семьям, потерявшим родных, выразил и Павел Журкевич, начальник управления культуры городской администрации.
«Ужасное событие, остаться равнодушным невозможно, жители Солнечногорска скорбят со всей Россией», - сказал Журкевич.
По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.
Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.