Память писателя Ивана Лажечникова почтили в парке «Кривякино» в Воскресенске

История усадьбы Кривякино тесно связана с именем Лажечникова. Изначально она принадлежала его отцу, а затем перешла к брату Николаю. Здесь прошли детство и юность будущего писателя. Именно в Кривякино он начал свою литературную деятельность, опубликовав первое произведение в журнале «Вестник Европы» в 1807 году под пометкой «с. Кривякино».

В 1812 году из этого места он отправился на Отечественную войну против армии Наполеона. Позже, уже будучи зрелым писателем, Лажечников неоднократно возвращался в родное поместье к брату.

Несмотря на свое значительное литературное наследие, Иван Иванович не накопил материальных богатств. В своем завещании он оставил лишь «честное имя», которое завещал хранить своим близким. Главным достоянием Лажечникова стала его бессмертная слава, которая живет уже более двух столетий благодаря почитателям его творчества.

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