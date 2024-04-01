Память о жертвах теракта в «Крокусе» почтили в Ступине

Участники молодежных и военно-патриотических организаций, волонтеры, молодогвардейцы, активисты «Единой России» и студенты выложили из лампад журавля и возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Владимира Полякова.

Белые журавли стали символом сопереживания - это любовь и поддержка, которыми люди хотят поделиться друг с другом.

«О теракте узнала в тот же вечер. Первой эмоцией было непонимание, а затем - тревога и страх. Наша организация сегодня приняла участие в возложении цветов, чтобы морально поддержать людей, которых коснулась трагедия», - отметила сержант военно-патриотического объединения «Звезда» Софья Шевцова.

«Наши мысли и чувства со всеми, кто потерял близких и родных в этой трагедии. Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим», - сказал глава округа Сергей Мужальских.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта. Удалось установить личность 134 погибших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта провел оперативное совещание на месте происшествия. Ему подробно доложили о ходе расследования.