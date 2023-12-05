Память хоккеиста Валерия Харламова почтили в Солнечногорске

Памятное мероприятие приурочили к Всероссийскому дню хоккея, который отмечают 1 декабря. Участие в церемонии возложения цветов приняли заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев, муниципальный депутат и советник президента хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Александров, начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов, а также местные спортсмены.

«Валерий Харламов был одним из лучших игроков своего поколения. Легендарный 17-й номер сборной СССР навсегда вошел в историю советского и мирового хоккея. Он был примером для подражания, и сегодня остается великой легендой, чей успех вдохновляет спортсменов стремиться к таким же высоким результатам», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Авария, унесшая жизнь спортсмена, произошла на 74-м километре Ленинградского шоссе 27 августа 1981 года. На тот момент Валерию Харламову было 33 года, он успел выиграть две Олимпиады, поучаствовать в Суперсериях СССР - Канада и восемь раз завоевать мировое первенство.

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