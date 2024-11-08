Память героически погибших бойцов ОМОН почтили в Сергиевом Посаде

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков отметил, что сотрудники спецподразделений ежедневно сталкиваются с риском. Он добавил, что не все возвращаются с опасных заданий, и выразил гордость за сотрудников.

Одной из самых трагических страниц в истории отряда стало событие, произошедшее 24 года назад в Грозном, когда погибли 19 бойцов ОМОН. 2 марта 2000 года сотрудники Сергиево-Посадского ОМОН отправились в командировку в Северо-Кавказский регион, но попали под обстрел.

Эта командировка стала последней для 17 бойцов ОМОН «Пересвет» и двух сотрудников ОМОН «Русич». Все они посмертно награждены орденами Мужества. В их честь на территории части построили памятник и часовню, где и произвели возложение цветов.