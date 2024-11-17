17 ноября 2024, 19:37

Память героев-панфиловцев почтили в Волоколамске

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В Волоколамске почтили память героев битвы у Дубосеково. В честь этого события на мемориале, символизирующем стойкость и отвагу защитников Родины, прошел памятный митинг.

В мероприятии приняли участие глава Волоколамского округа, представители Посольств Республики Казахстан и Кыргызской Республики, Чечерского райисполкома Гомельской области Республики Беларусь, духовенство православной и мусульманской конфессий, московская группа ветеранов-панфиловцев, депутаты, участники Волоколамской ветеранской организации, местные жители и волонтеры.

«Помнить историю своей страны, своего края, бережно передавая ее потомкам - это наш долг и благодарность тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы! Подвиг панфиловцев навсегда в памяти каждого из нас, как пример героизма советских воинов, защищавших родную землю», - отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Митинг стал важным напоминанием о мужестве и самопожертвовании тех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны.

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ВОВ Митинги Волоколамск
17 ноября 2024, 20:49
Юнармейцы в Можайске приняли участие в акции «Верни Герою имя»
Пресс-служба Администрации Можайского городского округа
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Волонтеры и юнармейцы приняли участие в акции «Верни Герою имя». Они убрали территорию воинского мемориала, расположенного в самом сердце Можайска.

Это место имеет особое значение, так как здесь покоятся герои, отдавшие свои жизни при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны. Особое внимание ребята уделили памяти Степана Терентьевича Дроздецкого. Родившийся в 1907 году в деревне Решицы Псковской области, Степан Терентьевич был начальником штаба и командиром 601 Краснознаменного мотострелкового полка. Он сыграл ключевую роль в освобождении города Можайска и населенных пунктов Можайского района в 1942 году. За свои заслуги подполковник Дроздецкий был награжден двумя Орденами Красной Звезды. Он погиб 8 марта 1943 года и был похоронен в городе Можайск.

Организаторы мероприятия отметили, что такие акции не только помогают сохранить память о героях, но и объединяют молодое поколение, формируя командный дух и навыки взаимодействия. Во время таких мероприятий юнармейцы учатся работать вместе и развивают чувство ответственности, что является важной составляющей воспитания патриотизма и гражданской ответственности.

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Волонтеры Памятники Можайск
17 ноября 2024, 20:15
Школу в поселке Васильчиново откроют после капремонта в 2025 году
Администрация Наро-Фоминского городского округа
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В поселке Васильчиново на улице Восточной, 20 активно ведутся работы по капитальному ремонту местной школы. В рамках этого масштабного проекта планируется обновить кровлю и фасад здания, заменить инженерные сети, окна и двери, провести внутреннюю отделку, а также установить новую мебель и современное оборудование.

Данный проект осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и полностью финансируется из бюджета Московской области. Завершение всех ремонтных работ намечено к началу следующего учебного года, что позволит ученикам вернуться в обновленное и комфортное образовательное пространство.

На время проведения ремонта обучающиеся начальной школы и часть классов среднего звена временно перемещены в здание дошкольного подразделения и Дом культуры и спорта «Восток» в поселке Васильчиново. Это решение позволяет продолжить образовательный процесс без значительных перерывов и неудобств для учащихся.

Напомним, что в Наро-Фоминском городском округе уделяется особое внимание созданию современной и комфортной образовательной среды для детей. Обновление школы в Васильчиново станет важным шагом в этом направлении, обеспечив учащимся и педагогам лучшие условия для обучения и развития.

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Наро-Фоминск Школы Ремонтные работы
17 ноября 2024, 19:21
Семьи юнармейцев школы № 3 в Мытищах собрали гуманитарную помощь
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Поддержать ребят в благом деле пришел депутат партии «Единая Россия» Вячеслав Муравьев. Мероприятие показало сплоченность учеников и единство в поддержке соотечественников.

Ученики школы имени Бориса Алексеевича Феофанова, при поддержке родителей, собрали и передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Сбор гуманитарной помощи в школе № 3 прошел при участии депутата партии «Единая Россия» Вячеслава Муравьева.

Юнармейцы - активные участники всех мероприятий города. Взаимодействие с взрослыми в гуманитарных акция поможет еще сильнее сформировать у молодых людей чувство ответственности и гордости за свою страну, укрепить здоровье и командный дух.

Приоритетом для молодежи депутат назвал занятия в секциях и участие в соревнованиях. Акция продемонстрировала единство и патриотизм молодого поколения, а также готовность прийти на помощь своим соотечественникам.

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Мытищи Патриотизм «Единая Россия»
17 ноября 2024, 19:20
Алкогольный магазин «Солнышко» закрыли у детского сада в Мытищах
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Нарушение закона о продаже алкогольной продукция выявили в ходе проверки магазина на улице Заречная, 3. Продукция изъята и передана на хранение.

Магазин продуктов с ласковым названием «Солнышко» расположился рядом с детским садом «Светлячок» по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Мебельной Фабрики, Заречная улица, 3.

Милое название торговой точки, как оказалось, совсем не соответствует ассортименту продукции. Магазин торговал алкоголем.

Контрольно-надзорные мероприятия на территории алкогольного маркета провели сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с управлением потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в зонах запрета на ее реализацию.

Вход на территорию дошкольного образовательного учреждения расположен в 30 метрах от этого магазина.

Границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции от школ и садов, по закону должны располагаться в удалении на 100 метров.

Измеряется при этом расстояние от входной двери заведения, торгующего алкоголем, до входа на территорию учебного заведения. Выяснилось, что этот магазин не подавал сведения об обороте алкогольной продукции. Она изъята и передана на ответственное хранение.

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Мытищи Законы Алкоголь

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