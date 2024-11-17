Память героев-панфиловцев почтили в Волоколамске

В мероприятии приняли участие глава Волоколамского округа, представители Посольств Республики Казахстан и Кыргызской Республики, Чечерского райисполкома Гомельской области Республики Беларусь, духовенство православной и мусульманской конфессий, московская группа ветеранов-панфиловцев, депутаты, участники Волоколамской ветеранской организации, местные жители и волонтеры.

«Помнить историю своей страны, своего края, бережно передавая ее потомкам - это наш долг и благодарность тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы! Подвиг панфиловцев навсегда в памяти каждого из нас, как пример героизма советских воинов, защищавших родную землю», - отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Митинг стал важным напоминанием о мужестве и самопожертвовании тех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны.

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