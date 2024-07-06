06 июля 2024, 16:06

Память героев Курской битвы почтили школьники Химок

Администрация Химки г.о.
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Патриотическое мероприятие для школьников в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» прошло в школе № 8 города Химки. Ребята слушали лекцию по истории и плели маскировочные сети.

Встречу приурочили к 81-й годовщине начала Курской битвы. На мероприятии для ребят организовали классный час с погружением в историю. А после - провели мастер-класс, где школьники научились плести маскировочные сети.

В числе приглашенных гостей - председатель химкинского Совета ветеранов и представитель местного отделения организации «Боевое братство». Ребята пообщались с ними лично.

«Молодое поколение откликается на вызовы времени, в котором оно живет. Настоящие патриоты страны принимают самое активное участие в подобных мероприятиях вне зависимости от возраста», - отметил председатель Совета ветеранов городского округа Химки Станислав Сиднеев.

Благодаря масштабному проекту «Химки. Успех в единстве поколений» горожане участвуют в патриотических акциях, лекциях, круглых столах и встречах с участниками специальной военной операции. Проект открыт для всех: от самых маленьких до людей старшего возраста.

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Школьники История Патриотизм
06 июля 2024, 16:20
Уборку и благоустройство территорий провели в 13 округах Подмосковья
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий на территории Московской области. Специалисты также оказали помощь управляющим компаниям в проведении ремонтных работ в подъездах, на детских площадках и фасадах многоквартирных домов.

В период с 1 по 5 июля был выполнен ряд работ, например, в Щелково специалисты «Долмастер» восстановили фасад дома № 49 на Центральной улице. В Пушкинском округе была проведена ремонтная работа на крыше дома № 106 на улице Большая Тарасовская. В Реутове специалисты управляющей компании «ЦС-Сервис» провели уборку газона от мелкого мусора возле дома № 5А на улице Дзержинского.

Дополнительные работы также были выполнены в Красногорске, Подольске, Орехово-Зуево, Люберцах, Шатуре, Егорьевске, Власихе и Зарайске. Например, в Люберцах восстановлен подвесной мостик на детской площадке у дома № 9 по Октябрьскому проспекту. В Орехово-Зуево после ремонтных работ восстановили тротуар и дорогу возле дома № 12 на улице Кооперативной. В Зарайске провели работы по укреплению ступенек входных групп дома № 16 первого микрорайона.

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Благоустройство Ремонтные работы
06 июля 2024, 15:20
Пресс-конференция президента Федерации шахмат Подмосковья пройдет 9 июля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин выступит на пресс-конференции вместе с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Мероприятие пройдет 9 июля в 12:00.

В список участников конференции включены международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду, обладатель кубка мира, двукратный победитель командного чемпионата мира - Сергей Карякин, самый молодой гроссмейстер в истории России, четырехкратный чемпион России - Иван Землянский, его тренер Ярослав Призант, международный гроссмейстер, чемпион Европы, заслуженный тренер России, тренер Сергея Карякина - Владимир Поткин и другие.

На пресс-конференции Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант расскажут о своих достижениях и планах, в то время как Сергей Карякин, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин ответят на вопросы журналистов относительно будущего развития шахмат в стране. Модератором мероприятия будет выступать Николай Долгополов.

Кроме того, Сергей Карякин и Иван Землянский подпишут соглашение о сотрудничестве. Посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно будет по ссылке.

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Благоустройство Ремонтные работы
06 июля 2024, 15:19
Военную форму и генератор передали участнику СВО в администрации Чехова
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава Чехова встретился с бойцом. вернувшимся со специальной военной операции, с позывным «Прораб». Михаил Собакин передал ему военную форму, а жене и детям — подарки.

Жителя Чехова призвали на службу в 2022 году в ходе частичной мобилизации. Сейчас он проходит курс лечения и реабилитации после ранения. На встречу с главой он пришел с женой.

Бойцу передали форму. Его жене Александре вручили букет. А детям - настольные игры, мягкую игрушку и фитнес-браслет. Кроме того, для военнослужащего администрация муниципалитета закупила генератор. Встреча состоялась в рамках постоянной поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

По просьбе военнослужащего Михаил Собакин поручил помочь многодетной семье правильно разграничить выделенный им участок: перенести дорогу и незаконно построенный забор соседей.

«Все вопросы, которые есть сегодня у семьи, я лично буду контролировать и сопровождать. Все, что он нас зависит, мы обязательно выполним. Семья будет находится под нашей надежной защитой», - прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

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Семья Военные Чехов
06 июля 2024, 15:14
Капитальный ремонт здания детского сада в Мытищах завершится к августу
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Обновление детского сада «Дюймовочка» на Новомытищинском проспекте выполнен на 80%. Ход работ проверили депутаты и представители управления образования.

Полностью провели новые инженерные коммуникации, начали чистовую отделку внутри здания. В течение недели закончат укладывать плитку. А на следующей - покрасят помещения второго этажа, установят потолок в пищеблоке и постелят линолеум.

На территории сада заложили основание для будущей спортивной площадки, привезли и установили игровые сооружения.

Основные работы подрядчик закончит к началу августа. А первого сентября детский сад уже откроет свои двери для малышей.

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Мытищи Детские сады Ремонтные работы

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