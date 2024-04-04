04 апреля 2024, 18:55

Паллиативные пациенты в Подмосковье получат бесплатную психологическую помощь

Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО
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Пациенты с неизлечимыми заболеваниями получат бесплатную психологическую помощь в Московской области. Запись на консультации открылась 1 апреля. Помощь доступна как самим пациентам, так и их родственникам.

На консультации уже направили 54 человека. С пациентами работают специалисты из службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.

«Мы настоятельно рекомендуем и призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой на протяжении всего времени. Это поможет не только остаться открытым к миру, но и не чувствовать себя обузой», - прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Записаться на прием к специалисту можно по номеру горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству новой поликлиники в Королеве.

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Больницы Врачи
04 апреля 2024, 18:51
Фармкомпания в Дубне нарастила выпуск льготных лекарственных препаратов
ПСК Фарма
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Группа компаний «Рус Биофарм» в Дубне поднялось на шесть строчек в рейтинге производителей льготных лекарственных препаратов. У предприятия закупили продукцию по 33 брендам на сумму свыше семи миллионов рублей.

По данным отчета, прирост закупок более чем на 74% обеспечили генно-инженерный биологический препарат для лечения ревматоидного артрита «Эксэмптия», гемостатик «Эптаког альфа», а также противовирусный препарат «Валганцикловир».

Помимо этого, Подмосковье заключило два офсетных контракта с «ПСК Фарма». В рамках первого предприятие уже поставило в лечебные учреждения региона 236,5 тысячи упаковок лекарственных препаратов на общую сумму свыше 623 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Инвестиции
04 апреля 2024, 18:48
Вопросы развития образования рассмотрели на встрече в школе № 24 в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялась встреча с педагогической и родительской общественностью в дошкольном отделении «Колокольчик» школы № 24. На собрании рассмотрели вопросы мер поддержки учителей, внедрения дополнительных услуг для детей и развития образовательного процесса.

Заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная отметила, что округ продолжает оставаться в числе пяти лидеров по увеличению количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в Московской области, ссылаясь на результаты последнего регионального этапа и сравнивая с прошлым учебным годом.

Она также отметила, что активная работа ведется с талантливыми детьми. Для развития их способностей в дошкольных отделениях создают идеальные условия. Рост количества победителей и призеров олимпиады является результатом усилий студентов, учителей, директоров школ и, конечно, родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Школы Мытищи Образование
04 апреля 2024, 18:29
Студент из Ступина выступил на Всероссийской конференции «Калачевские чтения»
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Студент Ступинского филиала МАИ Илья Кирсанов представил на Всероссийской научно-практической конференции «Калачевские чтения» усовершенствованный способ штамповки детали, которая служит основой клапана высокого давления. Технология позволяет избавиться от брака при производстве, а также уменьшает вес заготовки на три с половиной килограмма.

В конференции приняли участие более сотни школьников, студентов и ученых со всей страны.

Научные доклады разделили на пять тематических секций.

Студент четвертого курса Илья Кирсанов выступал в секции «Материаловедение, технология и автоматизация обработки материалов». Он исследовал технологию штамповки кованой заготовки.

«Деталь может быть использована как днище предохранительного клапана высокого давления. Проблема заключалась в том, что в углах детали образовывались деформации в виде складок и зажимов. Мы изменили форму бойков штампа, более точно подогнали их под форму выпукло-вогнутой шайбы. Кроме основных усовершенствований, удалось провести оптимизацию объема заготовки», - рассказал Кирсанов Он добавил, что проведенные исследования станут частью его дипломной работы.

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Исследования Студенты Ступино Технологии
04 апреля 2024, 18:23
Сборная Подмосковья выиграла еще 87 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников
Взлет
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Представители Московской области стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике, астрономии и праву. Так, копилка Подмосковья пополнилась еще 87 дипломами.

На олимпиаде по астрономии школьники Подмосковья завоевали 43 диплома, восемь из которых - победные. Еще 35 дипломов сборная Московской области получила на заключительном этапе школьной олимпиады по праву, девять - по экономике.

Напомним, что для всех участников заключительного этапа олимпиады предусмотрено денежное вознаграждение. Так, победители получат 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч, участники - 100 тысяч рублей.

Напомним, всего на счету региональной команды 196 дипломов заключительного этапа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школьники

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