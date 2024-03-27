Паллиативные бригады совершили почти 60 тысяч выездов для помощи тяжелобольным в Подмосковье в 2023 году

Как рассказал в Минздраве Подмосковья, патронажная служба наблюдает пациентов на дому, помогает облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний. Кроме того, медики назначают лекарства и госпитализируют жителей по необходимости.

«В 2023 году они выполнили более 55 тысяч выездов к пациентам - как к детям, так и к взрослым. А с начала этого года - еще более 1,5 тысячи выездов. Это стало возможным благодаря поступлению в медицинские организации области 17 новых автомобилей для паллиативной службы», - рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк.

Координационный центр по паллиативу и тематические интернет-портал заработали в Подмосковье в 2022-м году. Задать все интересующие вопросы жители также могут по телефону +7(498)683-83-83.

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