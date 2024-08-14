Паллиативные бригады Подмосковья совершили более 28 тысяч выездов с января

Как рассказали в подмосковном Минздраве, сотрудники центра координируют оказание паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам, а также работу патронажных бригад.

«Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогают облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний, назначают лекарственные препараты. С начала года они совершили более 28 тысяч выездов, из них восемь тысяч - к детям», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Узнать подробнее о паллиативной помощи можно на специальном портале. На нем собрана вся необходимая информация о госпитализации, уходе на дому и многом другом. Задать вопросы также можно по телефону горячей линии +7(498)683-83-83.

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