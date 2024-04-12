Пал травы потушили в Луховицах

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожарным потребовалось чуть меньше двух часов, чтобы ликвидировать угрозу перехода огня на лес.

«Убедительно прошу не поджигать сухую траву - это может привести к возникновению пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», - сказал заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что штраф за поджог травы может достигать двух миллионов рублей, а также лишения свободы на срок до восьми лет.

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