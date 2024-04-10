Пациенты подмосковного противотуберкулезного стационара посетили лекцию по борьбе с заболеванием

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, лекцию приурочили ко Дню борьбы с туберкулезом. На ней специалисты ответили на самые важные вопросы о том, как появляется заболевание и как жить после стационарного лечения.

«Очень важно донести до уже заболевших пациентов, что туберкулез - это не приговор. В настоящее время туберкулез можно полностью излечить, а также принять ряд мер для предотвращения рецидива», - прокомментировал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Пациентам также рассказали о санаторно-курортном и хирургическом лечении туберкулеза. Жителям напомнили, что проходить профилактическое обследование необходимо раз в два года.

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