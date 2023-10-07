Пациенты НИКИ детства в Мытищах получили развивающие подарки
Юным пациентам консультативно-диагностического центра «НИКИ детства МЗ МО» в городском округе Мытищи вручили пазлы, раскраски и развивающие игры. Акцию организовали в рамках эстафеты «Доброе дело — лучший подарок президенту».
Подарки не только развлекут детей, но и создадут позитивные эмоции и поспособствуют восстановлению.
Акция прошла при поддержке члена местной общественной палаты Петра Кудашкина, местного отделения политической партии, молодогвардейцев, администрации Мытищ и активистов.
«Я благодарю всех участников данной акции и призываю следовать этому примеру всегда, радуя детей и принося им надежду на яркое будущее», - заявил директор спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу городского округа Алексей Годзинский.
НИКИ детства является одним из ведущих медицинских учреждений в Подмосковье. Особое внимание в центре уделяется индивидуальному подходу к каждому ребенку. Врачи стремятся создать комфортную и дружественную атмосферу для детей.
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