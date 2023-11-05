05 ноября 2023, 18:43

Пациенты больницы в Королеве прошли обследования с помощью новейшего оборудования

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Современное медицинское оборудование поступило в городскую больницу Королева. В филиале «Юбилейный» впервые заработал рентген-кабинет с современной аппаратурой.

Благодаря модернизации жители микрорайона смогут пройти обследование в местной больнице, и им не придется ездить на рентген в другие филиалы.

Пациентка медучреждения в «Юбилейном» Анастасия Шебеко рассказала, что новость о модернизации стала для нее приятным сюрпризом.

«Сейчас была на рентгене тазобедренного сустава после направления врача. На самом деле была очень приятно удивлена, что не нужно ехать в другую часть города, смогла получить исследование у нас в филиале», - отметила она.

Новое оборудование произвели в России, рентгендиагностический комплекс рассчитан на два рабочих места. За сутки он позволяет проводить до 100 исследований. Благодаря цифровому оборудованию комплекс позволит снизить лучевую нагрузку на пациентов. Рентгеновские снимки высокого качества появляются и на рабочем компьютере, и в виде распечатки.

Ранее в больнице Королева открыли новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Его оборудовали инфекционным боксом, где в случае необходимости можно лечить пациента изолированно.

Медицина Королев
05 ноября 2023, 16:05
Невероятное жизнелюбие и сила. Пережившая концлагерь жительница Серпухова отпраздновала 85-летие
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Руководитель серпуховской общественной организацией бывших узников немецких концлагерей Надежда Кузина поделилась своими воспоминаниями о войне. Она отметила юбилей — 85 лет.

Жительница Серпухова попала в плен вместе со своей матерью в 1941 году, когда ей было три года.

Надежда Кузина активно занимается волонтерской деятельностью и состоит в Совете ветеранов городского округа Серпухов. Свои воспоминания она записывает и передает эти истории школьникам. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прозвучали теплые поздравления с юбилеем от почетных гостей и близких друзей.

Замглавы администрации округа Татьяна Орлова призналась, что от Надежды Кузиной исходит теплота и жизненная энергия.

«Вы все время [двигаетесь] вперед, вы драйвер вот этого вот развития и роста, и вы нас туда тащите, подсказываете какие-то идеи. Вы - двигатель», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 96-летием ветерана Виктора Васильевича Матросова , который прошел Великую Отечественную войну. Глава региона пожелал ему крепкого здоровья и сил.

Ветераны Серпухов Великая Отечественная война
05 ноября 2023, 15:54
Премьеру Башкирии показали игру «Добродел» в павильоне Подмосковья на выставке «Россия»
Телеканал «360»
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Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров посетил стенд Московской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Гостю показали игру-стратегию, построенную на принципах Центра управления регионом и платформе «Добродел».

В игре, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их решают с помощью «Добродела». Управлять Московской областью на экране можно специальным интерактивным пультом. Премьер Башкирии поинтересовался, для кого предназначена игра. Ему ответили, что она интересна как детям, так и взрослым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что стенд региона на выставке «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам Московской области. Глава региона пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ.

Накануне стенд Подмосковья осмотрели несколько политиков и знаменитостей. Среди них - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков , чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и режиссер Игорь Угольников.

Башкирия Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 12:06
Посетителей выставки «Россия» обучат пилотированию дронов на стенде Подмосковья
Телеканал «360»
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На стенде Московской области на международной выставке-форуме «Россия» появилась новая активность. Посетители могут освоить первичный этап пилотирования дронов.

Обучение ведет инструктор из подмосковной школы. Поучаствовать могут все желающие.

Накануне стенд Московской области осмотрели несколько знаменитостей и политиков, приехавших на выставку. Среди них губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова, режиссер Игорь Угольников , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Стенд сделали интерактивным. На нем, как отметил губернатор Андрей Воробьев , отражается «весь колорит Московской области». Гости могут виртуально попутешествовать по значимым местам региона, поучаствовать в паблик-токах с людьми культуры, спорта, бизнеса. Присутствует и игровая зона.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ накануне, в День народного единства.

Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 22:28
Капитальный ремонт Дмитровского техникума выполнили более чем на 50%
Freepik
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Дмитровский техникум начал преображаться. Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева учреждение вошло в программу «Образование Подмосковья».

Ход ремонтных работ в техникуме контролирует глава городского округа Илья Поночевный. Сейчас уже выполнили больше половины: произвели демонтаж, укрепили стены, окна и фундамент. Также специалисты приступили к установке вентиляции, которая будет проходить по всему учебному корпусу.

«До конца доделывается монтаж вентиляционной системы, инженерной системы - это включается слаботочка, освещение плюс отопительные все моменты. От отпления ведется магистраль, сантехника и так далее подготавливается к чистовой отделке», - заявил заместитель директора Дмитровского техникума Виктор Колосов.

Дмировский техникум - одно из старейших учебных заведений, его открыли в 1940 году. С этого времени в здании еще ни разу не проводили капремонт. Теперь на объекте трудятся почти 50 специалистов. Они также работают над утеплением фасадов, теплоизоляцией труб подвалов и чердачных помещений.

В техникуме учатся более 2500 студентов по 36 направлениям. Наиболее известные: «Поварское и кондитерское дело», «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

На время ремонта учебный процесс проходит в поселке Новосинького. Студенты и преподаватели очень ждут открытия мастерских. Именно там реализуют программу «Профессионалитет», разработанную Минпросвещения.

Ключевая задача - оборудовать мастерские современной техникой и подготовить будущих специалистов. С этим учителя и студенты заведения справляются на ура. Они призеры и победители региональных всероссийских конкурсов по профессиональным навыкам.

Ремонтные работы Москва 2023

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