Пациенты больницы в Королеве прошли обследования с помощью новейшего оборудования

Благодаря модернизации жители микрорайона смогут пройти обследование в местной больнице, и им не придется ездить на рентген в другие филиалы.

Пациентка медучреждения в «Юбилейном» Анастасия Шебеко рассказала, что новость о модернизации стала для нее приятным сюрпризом.

«Сейчас была на рентгене тазобедренного сустава после направления врача. На самом деле была очень приятно удивлена, что не нужно ехать в другую часть города, смогла получить исследование у нас в филиале», - отметила она.

Новое оборудование произвели в России, рентгендиагностический комплекс рассчитан на два рабочих места. За сутки он позволяет проводить до 100 исследований. Благодаря цифровому оборудованию комплекс позволит снизить лучевую нагрузку на пациентов. Рентгеновские снимки высокого качества появляются и на рабочем компьютере, и в виде распечатки.

Ранее в больнице Королева открыли новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Его оборудовали инфекционным боксом, где в случае необходимости можно лечить пациента изолированно.