Пациенту с тяжелой травмой глаза от болгарки вернули зрение в Раменском

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От сильнейшего удара глаз опух, и мужчина начал резко терять зрение.

«Пациент поступил к нам с тяжелой контузией левого глаза. Произошло кровоизлияние в клетчатку глаза, где проходит зрительный нерв. Мы провели пациенту дренирование орбиты, откачали кровь. Промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется», - рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.

Благодаря своевременной операции пациенту удалось восстановить зрение. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Врачи напомнили, что при работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности.

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