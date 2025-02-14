Пациенту онкодиспансера в Балашихе успешно удалили раковую опухоль на губе

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После тщательного обследования ему был поставлен диагноз - рак красной каймы нижней губы.

«Хирургическое вмешательство требовало высокой степени точности и профессионализма. Важно было не только полностью удалить опухоль, но и сохранить функции лица пациента», - рассказала исполняющая обязанности заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 Наталья Мищенко.

Команда специалистов, используя передовые технологии, успешно провела сложную операцию по удалению опухоли и реконструкции пораженной области. Применяемые методики позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы. Всего через несколько недель пациент смог вернуться к привычной жизни без каких-либо ограничений.

Специалисты диспансера подчеркивают важность ранней диагностики в борьбе с раком. При появлении любых подозрительных симптомов настоятельно рекомендуется немедленно обращаться к врачам.