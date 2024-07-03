Пациенту больницы в Видном помогли не потерять слух из-за клеща в ухе

Под общей анестезией врачи удалили вредителя.

«Сначала мы залили в слуховой проход раствор перекиси водорода, потом закапали масло. Подождали, пока клещ погиб и его челюсти разжались, и аккуратно, стараясь не повредить барабанную перепонку, извлекли насекомое пинцетом», - рассказал оториноларинголог Рауль Тен.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству клещ не успел навредить слуху пациента.

Врачи напомнили, что перед выходом на природу нужно обрабатывать одежду защитным спреем.

«Двигайтесь по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников. После возвращения из леса тщательно осматривайте одежду и тело. Если собрали букет цветов, потрясите его над ванной - там может прятаться клещ», - добавил Рауль Тен.

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