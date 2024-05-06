Пациентов детской подмосковной больницы поздравили с Пасхой

Он рассказал им о значение этого светлого праздника в православной традиции, а также отметил его историю и значимость в богослужении. Студенты московской государственной консерватории имени Петра Чайковского представили детям инструменты симфонического оркестра и сыграли небольшие классические произведения. Каждый ребенок и сотрудник больницы получил сладкий подарок в конце мероприятия.

«Такие мероприятия помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее», - указал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с волонтерскими центрами и всегда поддерживает их деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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