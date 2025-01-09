09 января 2025, 17:19

Пациентов Буньковской больницы поздравили с Новым годом и Рождеством

Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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В новогодние праздники каждый может стать волшебником  и сотворить чудо для тех, кто особенно в нем нуждается. Такой неожиданный и особенный подарок получили пациенты Буньковской участковой больницы.

Отделение сестринского ухода посетили участницы ансамбля русской песни «Славяночка» и его руководитель Сергея Каленов. Артисты исполнили для пациентов больницы хорошо знакомые и любимые, а также новые произведения. Зрители с удовольствием подпевали задорным и лирическим песням. Атмосфера радости и веселья объединила всех присутствующих.

Для пациентов и сотрудников отделения такой концерт стал настоящим подарком. Он напомнил, что музыка является сильнейшим средством и общения и сближения людей. Песни создают атмосферу доброты, волшебства и радости, которая помогает пережить трудные моменты жизни.

Больницы Концерты Богородский
09 января 2025, 17:08
Подмосковные спортсмены выступят на Российско-китайских молодежных зимних играх
союз конькобежцев России
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Пять подмосковных спортсменов выступят в составе сборной страны на Российско-китайских молодежных зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Всего свое мастерство продемонстрируют более 220 атлетов.

В шорт-треке Московскую область представит Фаиля Аймалетдинова, в лыжных гонках примет участие Арсений Поздеев, в сноуборде - Лидия Лукичева. Помимо этого, в фигурном катании выступят подмосковные спортсмены Елизавета Малеина и Матвей Самохин.

Напомним, соревнования проходят на Сахалине и завершатся 14 января.

Спортсмены
09 января 2025, 15:58
Ледовое шоу с участием звезд фигурного катания прошло в Истре
360.ru
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Ледовый спектакль «Новогодний самовар», который поставили Татьяна Навка и Петр Чернышев, состоялся в Истре. Звезды фигурного катания показали зрителям 19 ярких номеров.

В представлении приняли участие 28 артистов, это российские и международные чемпионы по фигурному катанию. Они представили зрителям 19 зрелищных номеров. Гости мероприятия окунулись в атмосферу старорусских традиций и гуляний. Фигуристы показывали сложные трюки: тройные прыжки, тодесы, экстремальные вращения.

«Мы исполняли элементы, которые запрещены в фигурном катании, в спорте», - рассказал бронзовый призер чемпионата Европы и России Денис Ходыкин.

Ледовое шоу «Новогодний самовар» показали не только в Истре, но и в других городах Подмосковья. Спектакль уже посмотрели более 9000 зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил принять участие в праздничных мероприятиях.

Праздники Фигурное катание Истра
09 января 2025, 15:49
Конкурс фотографий природы пройдет в Истре до 1 февраля
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В городском округе Истра в третий раз стартовал конкурс «Снежнолесье 2025». Фотографии природы от участников принимают до 1 февраля.

Для победы необходимо сделать несколько качественных снимков природы в подмосковных лесах. Участники могут запечатлеть заснеженный лес на фотоаппарат или телефон. Снимки необходимо прикрепить под постом в телеграм-канале «Мособл Комлес» или на других каналах лесничеств. Конкурсанты должны подписать под фото где и когда сделали снимок, а также указать название лесничества и поставить хештег #снежнолесье2025. Работы, которые сгенерировала нейросеть, к участию не допустят.

Подписчики вместе с лесничеством выберут пять самых удачных снимков. Победители получат подарок от комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, насколько важна санитарная уборка леса.

Фото Природа Истра конкурсы
09 января 2025, 15:09
Минтранс Подмосковья предупредил о возможной гололедице на дорогах
Минтранс Московской области
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Синоптики объявили о возможных осадках и угрозе гололеда в Подмосковье. Дорожные службы Московской области готовы к работе в сложных погодных условиях, сообщил Минтранс региона.

Дорожники будут проводить противогололедную обработку в первую очередь на мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах.

Водителей призвали быть осторожными: соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и аккуратно парковаться. Кроме того, рекомендуется снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП следует позвонить по номеру 112. Если остановка на обочине вынужденная, то нужно покинуть машину и уйти за пределы проезжей части.

Дороги Погода Водители

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