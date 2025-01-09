Пациентов Буньковской больницы поздравили с Новым годом и Рождеством

Отделение сестринского ухода посетили участницы ансамбля русской песни «Славяночка» и его руководитель Сергея Каленов. Артисты исполнили для пациентов больницы хорошо знакомые и любимые, а также новые произведения. Зрители с удовольствием подпевали задорным и лирическим песням. Атмосфера радости и веселья объединила всех присутствующих.

Для пациентов и сотрудников отделения такой концерт стал настоящим подарком. Он напомнил, что музыка является сильнейшим средством и общения и сближения людей. Песни создают атмосферу доброты, волшебства и радости, которая помогает пережить трудные моменты жизни.