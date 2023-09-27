Пациентку с раком прямой кишки спасли в областном онкологическом диспансере в Балашихе

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Женщина впервые обратилась к проктологу по месту прописки в мае 2022 года. Основные жалобы касались проблем с пищеварением. После обследования выявили опухоль, которая распространилась на прямую кишку.

Пациентку направили в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе, где по решению консилиума ей назначили химиолучевую терапию.

«Пациентке был проведен курс химиолучевой терапии, состоящий из 21 сеанса. В этом случае происходит постепенное воздействие на пораженную область определенной дозы радиации, в результате чего раковые клетки гибнут», - рассказала заведующая отделением радиотерапии № 2 Ольга Юринова.

Контрольное обследование через год не выявило опухоли.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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