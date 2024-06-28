Пациентку с открытым переломом голени вылечили в больнице Солнечногорска

Травму 26-летняя пациентка получила во время катания с мужем на двухместном электровелосипеде. Пара ехала по обочине. Водитель решил их обогнать и сбил молодых людей. Весь удар взяла на себя девушка, а молодой человек отделался легкими ушибами.

Сперва специалисты зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. А после провели операцию по восстановления целостности кости и зафиксировали отломки с помощью специальных металлических конструкций.

«Благодарю врачей Солнечногорской областной больницы, которые стоят на страже здоровья наших граждан, за неоценимый вклад и профессионализм при оказании помощи! Здоровья и успехов в работе!» - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Сейчас девушка уже может передвигаться на костылях и после восстановления снова сможет самостоятельно ходить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что «Союзмультфильм» займется дизайном детской больницы в Красногорске.

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