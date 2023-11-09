Пациентку с опухолью яичников размером 20 сантиметров спасли в онкодиспансере в Балашихе

Студенты архитектурных вузов помогут разработать проект ремонта школы № 22 в Королеве

Студенческая экспедиция «Школа мечты» для будущих архитекторов и дизайнеров началась в Москве. Ее участники посетят школы в разных регионах России, одна из которых находится в Королеве.

В рамках проекта две группы студентов посетят свыше 20 школ в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Их привлекут к разработке дизайн-проектов образовательных пространств. Свои решения представят и для школы № 22 в Королеве. По словам лидера проекта Натальи Кравченко, студенты уже имеют хорошую базовую подготовку, а практика даст им дополнительные знания и навыки.

«Они уже имеют хорошую базовую подготовку. А мы можем помочь им получить дополнительные знания и квалификацию в области социального дизайна, дизайна школьной среды. Идея уже прошла проверку временем, и к нам присоединяются региональные команды. Значит, проект действительно востребован. Более 500 студентов заявились на участие в региональных командах проекта», - сказала она.

Студенты поучаствуют в проектировании ремонта школ, а также изучат методы построения комфортной образовательной среды. Как отметила куратор проекта Алена Август, участники смогут развить навыки в направлении социального дизайна и покажут свои возможности.

«Студенты, путешествуя по лучшим школьным пространствам выдающихся школ России, получая дополнительные знания и насмотренность, разрабатывают дизайн-проекты для школ, в которых проводят соучаствующее проектирование. Они становятся проводниками новых знаний и идеи проекта в своих регионах и университетах», - отметила она.

В будущем в рамка проекта планируют создать онлайн-курс по дизайну образовательных пространств для региональным команд.

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