Пациентку с опухолью яичников размером 20 сантиметров спасли в онкодиспансере в Балашихе
Женщина 56 лет поступила в онкологический диспансер в Балашихе с 20-сантиметровой опухолью яичников. После обследования врачи приняли решение оперировать.
«На момент обращения опухоль достигла гигантских размеров, поэтому требовалось операция. Из-за размеров новообразования пришлось удалить матку вместе с придатками», - рассказала заведующая онкологическим гинекологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.
Спустя 10 дней после операции женщина почувствовала себя хорошо. Ее уже выписали домой под наблюдение гинеколога по месту жительства.
Врачи напомнили, что женщинам нужно регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию. Это позволит своевременно обнаружить заболевание и повысит эффективность лечения.
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