Пациентку с опухолью яичника размером 30 сантиметров спасли в онкологическом диспансере в Балашихе

Подмосковье нарастило производство сыра на 25,6% в декабре 2023-го года. Регион продолжает удерживать первое место в этом направлении, рассказал заместитель председателя правительства области, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

В декабре прошлого года Подмосковье произвело свыше 36% от общего объема сыра в ЦФО и более 19% общероссийских показателей.

«Это заслуга наших крупных промышленных предприятий и фермерских хозяйств. Со своей стороны мы оказываем поддержку производителям в части предоставления земель под инвестпроекты, субсидирования и сбыта продукции», - сказал министр.

Самые высокие результаты показали «Сыровар» и «Озерецкий сыродельный комбинат» из Дмитрова, «Хохланд Руссланд» из Раменского, «Мытищинский молочный завод», хозяйство Олега Сироты в Истре и «Сыр & Beer» из Красногорска.

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