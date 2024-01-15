15 января 2024, 18:07

Пациентку с опухолью матки размером с мяч спасли в Долгопрудном

Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный
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Врачи Долгопрудненской больницы смогли сохранить ногу женщине, у которой из-за миомы развился тромбоз вен. Диагностика показала, что опухоль достигла в диаметре 20 сантиметров.

Благодаря профессионализму врачей Долгопрудненской больницы женщина была спасена от ампутации ноги. 44-летняя пациентка обратилась к медикам с тромбозом вен левой ноги, вызванным сдавленной подвздошной веной громадной опухолью матки. После проведенных диагностических исследований специалисты выяснили, что у женщины в матке выросла миома. Новообразование достигло 20 сантиметров в диаметре, что соответствует размерам плода на 21 неделе беременности. Пациентка ранее отказывалась от рекомендованной операции по удалению опухоли, что привело к развитию критического состояния.

Как отметили врачи, тянуть было нельзя. Из-за грозившей даме тромбоэмболии легочной артерии или возможной ампутацией ноги, операция была проведена незамедлительно. Медики выполнили пликацию нижней полой вены, установили фильтр и удалили опухоль матки.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медицинского персонала и переведена из реанимации в обычную палату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья. В Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.

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Врачи Медицина Долгопрудный
15 января 2024, 16:35
Школьница Александра Обойщикова из Балашихи победила на конкурсе «Экоподмосковье»
Unsplash
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Ученица школы № 15 в Балашихе Александра Обойщикова победила на региональном конкурсе «Экоподмосковье». Ее отметили в номинации «Лучший видеопроект».

Восьмиклассница вместе с преподавателем Вероникой Боржовой приняли участие в «Экоелке». Там в торжественной обстановке наградили победителей конкурса «Экоподмосковье».

Также для участников мероприятия провели мастер-классы и рассказали о том, как сохранить окружающую среду и следить за экологией. Гости познакомились с проектами друг друга, научными работами и исследованиями.

Конкурс «Экоподмосковье» проводится третий год. За это время в проекте прияли участие свыше 35 тысяч юных жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности образовательных кластеров в регионе.

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Школьники Балашиха Экология
15 января 2024, 16:29
Более 200 мест оборудуют для купаний на Крещение в Подмосковье
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Активная подготовка к Крещению началась в Подмосковье. В этом году для жделающих окунуться в ледяную воду подготовят более 200 купелей.

«Подготовим 231 площадку с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоемах, 53 - на прудах, 44 возводимые купели и 69 купелей в помещениях», - об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Места для крещенских купаний оборудуют комфортными подходами и спусками. Здесь будут теплые раздевалки и зоны с горячим чаем. Узнать перечень адресов можно по ссылке.

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Праздники Благоустройство Православие
15 января 2024, 16:25
Жители Химок сдали на переработку более 3,5 тонны вторсырья за 2023 год
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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За минувший год жители Химок на переработку сдали более 3,5 тонны вторичного сырья в пункт «Мегабак». Пункт сбора находится около дома № 9 на улице Машинцева.

Более трех с половиной тонн вторсырья сдали жители Химок в пункт «Мегабак» в прошлом году. Точка сбора расположена вблизи дома номер девять на улице Машинцева. Принести на переработку туда можно текстиль, бытовую технику, батарейки, стекло, металл, шины, пластик, бумагу и даже отслужившую свое мебель.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров подчеркнул, что переработка вторичного сырья положительно сказывается на экологической ситуации в регионе. Он отметил, что важную роль в этом играют активисты, которые занимаются ведением раздельного сбора мусора.

В рамках программы по раздельному сбору отходов, реализуемой при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, регулярно проводятся мероприятия по улучшению экологии муниципалитета.

Так, в прошлом году в Химках обновили площадку «Мегабак», где жителям предоставляется возможность сдать вторсырье и получить за это финансовое вознаграждение на карту. Кроме того, на площадке установили дополнительные контейнеры для сбора батареек и цветных металлов, а также организовали обмен игрушками, одеждой и книгами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в 2024 году будут уделять повышенное внимание безопасному использованию газового оборудования. С первого января за газовую безопасность в регионе отвечает единый оператор - «Мособлгаз».

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Химки Переработка Экология
15 января 2024, 15:55
Восемь школ отремонтировали в Климовске после сбоев в подаче отопления — Андрей Воробьев
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В микрорайоне Климовск — 16 образовательных центров. После коммунальной аварии на частной котельной тепло вернулось во все помещения, кроме Гимназии имени Подольских курсантов. Корпус дополнительно отогревают тепловыми пушками, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Два из 16 образовательных учреждений Климовска все это время работали штатно. В восьми уже завершился ремонт, в шести - еще продолжается.

«После общения с жителями зашел в Гимназию имени Подольских курсантов - корпус на Первомайской улице. Единственная школа, которую мы пока не открываем. Все остальные тут работают. Здание дополнительно отогреваем тепловыми пушками», - сказал глава региона.

Кроме того, губернатор проверил академический корпус гимназии на улице 50 лет Октября.

«Здесь ребята уже вышли на учебу, в здании тепло», - отметил Андрей Воробьев.

В актовом и спортивном залах заменили радиаторы, чтобы педагогам и школьникам было комфортно.

«Чтобы порадовать ребят, привезли с собой сладкие подарки от нашей команды - мандарины и конфеты. Волонтеры помогли раздать их во всех классах Климовска, где не было тепла», - добавил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В микрорайоне Климовск - 16 образовательных центров. После коммунальной аварии на частной котельной тепло вернулось во все помещения, кроме Гимназии имени Подольских курсантов. Корпус дополнительно отогревают тепловыми пушками, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подольск Школы Андрей Воробьев

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