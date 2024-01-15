Пациентку с опухолью матки размером с мяч спасли в Долгопрудном

Благодаря профессионализму врачей Долгопрудненской больницы женщина была спасена от ампутации ноги. 44-летняя пациентка обратилась к медикам с тромбозом вен левой ноги, вызванным сдавленной подвздошной веной громадной опухолью матки. После проведенных диагностических исследований специалисты выяснили, что у женщины в матке выросла миома. Новообразование достигло 20 сантиметров в диаметре, что соответствует размерам плода на 21 неделе беременности. Пациентка ранее отказывалась от рекомендованной операции по удалению опухоли, что привело к развитию критического состояния.

Как отметили врачи, тянуть было нельзя. Из-за грозившей даме тромбоэмболии легочной артерии или возможной ампутацией ноги, операция была проведена незамедлительно. Медики выполнили пликацию нижней полой вены, установили фильтр и удалили опухоль матки.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медицинского персонала и переведена из реанимации в обычную палату.

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