Пациентку на 9-м месяце беременности с аппендицитом спасли в Люберцах

Женщину экстренно подняли в операционную и под общим наркозом провели лапароскопическую операцию.

«Через небольшие проколы ввели видеолапароскоп и специальные операционные инструменты, при этом весь хирургический процесс визуально мы контролировали с помощью экрана монитора. Воспаленный аппендикс удалили за 40 минут», - пояснил заведующий хирургического отделения стационара № 1 Люберецкой областной больницы Виктор Пыжов.

Через час после успешно проведенной операции женщина пришла в себя, через шесть часов ей разрешили вставать, а на следующий день - принимать пищу. На пятые сутки будущая мама выписалась из больницы под наблюдение по месту жительства.

Лапароскопические стойки позволяют врачам в Люберецкой больнице выполнять операции женщинам на любых сроках беременности без разрезов. Это сводит к минимуму возможные осложнения и исключает угрозу для ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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