Пациентке с бытовой травмой глаза вернули зрение в больнице Балашихи
Женщина 45 лет обратилась в Балашихинскую больницу с жалобой на стремительную потерю зрения после бытовой травмы. Упустив время на самолечение, пациентка достигла полного помутнения роговицы.
Из-за проблем с роговицей женщина видела окружающие предметы как сквозь мутное стекло. Пациентку госпитализировали для подбора индивидуального лечения.
«Мы провели PRP-терапию - это инновационный метод восстановления поврежденных тканей с помощью плазмы из крови пациента. Основное лечение заключалось в ежедневном введении плазмы под слизистую глаза в течение двух курсов по 11 дней. Также мы дополнительно использовали терапевтический лазер и капли разного действия», - рассказал лечащий врач офтальмолог-хирург филиала № 2 Александр Серпутько.
Эффект наступил уже после пятой процедуры. После первого курса зрение восстановилось на 90% и стало в 10 раз лучше, чем до лечения. Сейчас пациентка готовится к следующему курсу плазмотерапии.
Александр Серпутько рекомендует при травмах глаз сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Медпомощь, включая плазмотерапию, доступна бесплатно по полису ОМС.
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