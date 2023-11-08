Пациентке 82 лет с закупоренной веной в шее помогли в Щелковской больнице
Женщина 82 лет поступила в кардиологическое отделение Щелковской больницы с жалобами на повышенное артериальное давление и головную боль. При обследовании врачи обнаружили тромб в яремной вене, который полностью закупорил артерию и угрожал жизни пациентки.
Пациентку в срочном порядке проконсультировали сосудистые хирурги МОНИКИ имени Владимирского. По их рекомендациям началось лечение в стационаре.
«Было принято решение о консервативной терапии антикоагулянтами. На фоне приема антикоагулянтов выполнялась диагностика в динамике для контроля состояния тромба. В будущем женщине необходимо выполнить ультразвуковую допплерографию через один, три и шесть месяцев», - рассказала заведующая отделением дневного стационара кардиологического профиля Щелковской больницы Екатерина Чурсина.
После лечения тромб рассосался и просвет вены полностью восстановился. Женщине подобрали терапию для стабилизации давления. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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