Пациентке 82 лет с закупоренной веной в шее помогли в Щелковской больнице

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Пациентку в срочном порядке проконсультировали сосудистые хирурги МОНИКИ имени Владимирского. По их рекомендациям началось лечение в стационаре.

«Было принято решение о консервативной терапии антикоагулянтами. На фоне приема антикоагулянтов выполнялась диагностика в динамике для контроля состояния тромба. В будущем женщине необходимо выполнить ультразвуковую допплерографию через один, три и шесть месяцев», - рассказала заведующая отделением дневного стационара кардиологического профиля Щелковской больницы Екатерина Чурсина.

После лечения тромб рассосался и просвет вены полностью восстановился. Женщине подобрали терапию для стабилизации давления. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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