19 марта 2024, 12:45

Пациентке 73 лет восстановили зрение в больнице имени профессора Розанова в Пушкино

Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина 73 лет обратилась в офтальмологическое отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова с жалобами на полную потерю зрения одним глазом. После обследования врачи обнаружили у пациентки травматическую катаракту и глаукому. По всей видимости, женщина предпочитала загорать без солнцезащитных очков, что стало одним из факторов ухудшения зрения.

«Мы провели пациентке малоинвазивное комбинированное вмешательство, во время которого создали искусственный канал оттока жидкости в глазу для нормализации внутриглазного давления. Затем при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный», - рассказала заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина.

После операции зрение на незрячем глазу восстановилось с нуля до 70%, а на втором глазу - с 10 до 100%. Благодаря врачам и современному методу лечения удалось добиться значительного улучшения жизни пациентки.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Она прошла послеоперационную реабилитацию и уже выписана домой.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Здравоохранение Больницы Врачи Медицина Пушкино
19 марта 2024, 12:57
Еще 200 опасных переходов через ж/д пути ликвидируют в Подмосковье за год
Пресс-служба Минтранса МО
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Несанкционированные переходы через железную дорогу продолжают закрывать в Подмосковье. В Минтрансе региона сообщили, что в этом году планируется ликвидировать еще 200 опасных троп в 42 округах.

К этому дню устранили более 30 опасных троп в 10 округах. Работа будет продолжаться в течение всего года.

«Строим ограждения вдоль ж/д путей, устанавливаем камеры, фиксирующие нарушения правил перехода. В местах, где часто выламывают ограждения, делаем рвы и высаживаем труднопроходимые кустарники», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Борьба с незаконными переходами позволила на 40% снизить число смертельных случаев в прошлом году. На объектах ж/д инфраструктуры продолжают дежурить волонтеры. Проводятся рейды совместно с администрациями городских округов.

С начала 2024 года на опасных тропах погибли уже 29 человек, что на 71% больше аналогичного периода прошлого года. Минтранс Подмосковья призвал жителей и гостей региона переходить железнодорожные пути только в разрешенных местах, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Поезда
19 марта 2024, 12:43
Минтранс Подмосковья проведет вебинары по подаче заявок на сайте госуслуг
Минтранс Подмосковья
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Специалисты подмосковного Минтранса проведут вебинары по вопросам предоставления госуслуг по дорогам и транспорту для жителей региона 20 марта. Заявители узнают, как правильно подать электронные документы.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники разъяснят слушателям лекций порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта.

Цикл вебинаров состоит из 11 уроков, каждый сможет себе выбрать наиболее интересный и полезный.

Специалисты Минтранса расскажут, как получить разрешение на работу таксистом, как получить земельный участок в безвозмездное пользование для строительства автодорог и объектов транспортной инфраструктуры и много другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила Дороги
19 марта 2024, 12:42
Коммунальщики расчистят от снега и льда тротуары на улицах Маяковского и Некрасова в Лобне
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела утренний обход на улицах Маяковского и Некрасова. Она поручила коммунальным службам очистить тротуары от остатков снега и наледи.

Для устранения луж, которые собираются из-за отсутствия ливневки, задействовали спецтехнику. Оснащенная илососом машина откачивает воду в разных микрорайонах «Ставлю задачу пройти путь жителей, по которому они обходят лужи, и максимально очистить его от снега и льда. По моему утреннему маршруту эти работы уже проведены или в процессе», - рассказала Анна Кротова.

Она также напомнила, что сотрудники городских коммунальных служб могут перемещать машины, которые мешают уборке, вывозу мусора и проходу переходов. Это бывает необходимо для более качественной расчистки дворов от снега.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня
19 марта 2024, 12:38
Около 3 тысяч детей участников СВО отдохнут летом в подмосковном лагере «Литвиново»
Unsplash
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Для участников СВО и их семей в Подмосковье реализуют масштабный перечень мер поддержки. Одна из таких — бесплатный отдых для детей в лагерях.

«В подмосковном лагере „Литвиново“ отдохнут порядка трех тысяч детей участников СВО - планируется шесть смен по 500 человек. Все путевки предоставляются бесплатно», - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье направит около двух миллионов рублей на оздоровительную кампанию для детей. Лагерь «Литвиново» входит в тройку лучших Московской области.

Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо обратиться в администрацию округа по месту жительства или в центр помощи семьям участников СВО. Подробную информацию можно узнать по телефону 122-6.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мособлдума

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