Пациентке 73 лет восстановили зрение в больнице имени профессора Розанова в Пушкино

«Мы провели пациентке малоинвазивное комбинированное вмешательство, во время которого создали искусственный канал оттока жидкости в глазу для нормализации внутриглазного давления. Затем при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный», - рассказала заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина.

После операции зрение на незрячем глазу восстановилось с нуля до 70%, а на втором глазу - с 10 до 100%. Благодаря врачам и современному методу лечения удалось добиться значительного улучшения жизни пациентки.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Она прошла послеоперационную реабилитацию и уже выписана домой.

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