Пациента в Люберцах спасли от голодной смерти из-за непроходимости пищи

Мужчина долгое время откладывал операцию, выбирая лечение таблетками и диетами. В результате у него образовалась рубцово-язвенная деформация, которая мешала проходимости пищи из желудка в кишечник. Из-за того, что еда не усваивалась, пациент похудел до 45 килограммов. Он согласился на операцию только, когда жена пригрозила разводом.

«В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы, нам предстояло отделить ее от видоизмененной 12-перстной кишки. В результате операции мы выполнили это, удалили две трети желудка, поврежденного язвенной болезнью, а затем восстановили непрерывность пищеварительного тракта», - пояснил заведующий хирургическим отделением стационара № 1 Олег Голяков.

Через два дня после операции мужчина смог поесть без боли и вздутия живота. По прогнозам через полгода он восполнит дефицит массы тела и вернется к обычной жизни.