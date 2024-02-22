Пациента с заболеванием грудной клетки вылечили в больнице в Долгопрудном

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Рентгенограмма органов грудной клетки показала наличие правосторонней верхнедолевой пневмонии. Помимо этого, в пространстве между легкими и грудной стенкой появилась избыточная жидкость. Пациенту выполнили КТ, которое выявило компрессионный ателектаз правого легкого - коллапс органа из-за сдавления жидкостью.

Хирурги выполнили дренирование плевральной полости, что позволило выделить почти литр гноя. Также пациенту провели усиленную антибактериальную терапию. Через четыре дня врачи стали наблюдать положительную динамику лечения: легкое полностью расправилось, а симптомы болезни ушли. Пациента уже выписали домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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