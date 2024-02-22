22 февраля 2024, 16:06

Пациента с заболеванием грудной клетки вылечили в больнице в Долгопрудном

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Житель Долгопрудного обратился в приемное отделение больницы с жалобами на кашель, мокроту зеленого цвета и боль в грудной клетке. Его состояние сопровождалось повышенной температурой, однако за медпомощью мужчина обратился не сразу.

Рентгенограмма органов грудной клетки показала наличие правосторонней верхнедолевой пневмонии. Помимо этого, в пространстве между легкими и грудной стенкой появилась избыточная жидкость. Пациенту выполнили КТ, которое выявило компрессионный ателектаз правого легкого - коллапс органа из-за сдавления жидкостью.

Хирурги выполнили дренирование плевральной полости, что позволило выделить почти литр гноя. Также пациенту провели усиленную антибактериальную терапию. Через четыре дня врачи стали наблюдать положительную динамику лечения: легкое полностью расправилось, а симптомы болезни ушли. Пациента уже выписали домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
22 февраля 2024, 16:29
Вокалисты из Химок стали серебряными призерами международного фестиваля «Золотое сечение»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанницы вокальной студии «Фиеста» стали лауреатами второй степени международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение». Елизавета Баканова и Алиса Костенко завоевали награды в номинации «Эстрадный вокал».

За победу боролись 60 конкурсантов. Девушки уже более трех лет занимаются вокалом в студии «Фиеста». Прошедший фестиваль не первый соревновательный опыт для химчанок. Ранее Алиса и Елизавета уже участвовали в нескольких конкурсах федерального и международного уровней.

«Искренне поздравляю девушек с этим достижением. Многофункциональный социальный комплекс „Восход“ на протяжении уже нескольких лет является кузницей юных талантов. Здесь работают опытные педагоги, которые помогают ребятам, направляют и поддерживают», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Цель конкурса «Золотое сечение» установление тесных контактов между творческими коллективами различных городов и стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Концерты конкурсы
22 февраля 2024, 16:28
Около 20 рабочих мест появится на новом производстве автомобильных фильтров в Пушкино
Мининвест МО
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Моторъ» запустит импортозамещающее производство автомобильных фильтров в Подмосковье. Инвестиции в проект составят около 80 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе не менее 20 рабочих мест.

«Приступить к строительству завода площадью 1,5 тысячи квадратных метров инвестор планирует в первом квартале 2025 года. Продукция, которую будут производить на подмосковном предприятии, подойдет для самых разных марок автомобилей», - прокомментировала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания производит автомобильные детали уже более 15 лет. Новое производство фильтров позволит предприятию увеличить объем выпускаемой продукции на 40%.

«Мы обратили внимание, что в связи с уходом ряда западных компаний-поставщиков возникла острая потребность в данном виде продукции и готовы поставлять ее в требуемом объеме», - отметил директор по развитию компании «МОТОРЪ» Михаил Димаков.

По его словам, производственная линейка компании будет составлять около 300 наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Заводы
22 февраля 2024, 16:27
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели пожарные учения на избирательных участках в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» провели пожарно-тактические учения в Подмосковье накануне президентских выборов. Сотрудники закрепили навыки борьбы с огнем и спасения людей при пожаре.

Учения прошли в городских округах Домодедово, Подольск и Ленинский на более чем 70 избирательных участках в 51 объекте региона.

По словам заместителя начальника территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Иванченко, спасатели проработали особенности тушения пожаров с учетом специфики объектов.

«Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы и провели разведки условного очагов возгораний, поиски условных пострадавших и эвакуации посетителей и персонала. Особое внимание специалисты уделили изучению конструктивных особенностей зданий, планировке помещений на территории избирательных участков», - рассказал Иванченко.

В учениях приняли участие 70 человек и 23 единицы спецтехники. После тренировки спасатели провели профилактические беседы по правилам пожарной безопасности с местными жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Подольск Ленинский округ
22 февраля 2024, 16:06
Контроль за электроснабжением усилят в Подмосковье в февральские праздники
Россети Московский регион
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перейдут на особый режим работы в праздничные дни с 23 по 26 февраля. Круглосуточно дежурить будут 66 аварийных бригад.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в «Мособлэнерго» отменят все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады и 573 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

Энергетики Подмосковья уже провели внеплановые проверки электросетей, осмотрели линии электропередачи и оборудование, а также проверили готовность спецтранспорта к возможным авариям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коммунальные аварии 23 февраля

Новости по теме