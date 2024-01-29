29 января 2024, 10:30

Пациента с внутренним кровотечением при язве желудка спасли в больнице Долгопрудного

Unsplash
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Четыре часа боролись за жизнь своего пациента хирурги в Долгопрудном. Мужчина 60 лет поступил в стационар экстренно, с внутренним кровотечением из огромной язвы желудка, поразившей почти весь орган. Болезнь развивалась не менее полугода, доставляя боль и дискомфорт, но пациент ни разу не обратился к врачам и занимался самолечением.

После подготовки мужчину перевели в отделении реанимации, где ему переливали кровь и останавливали кровотечение. Затем заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин и хирург Георгий Златовчен выполнили резекцию желудка, оставив примерно шестую часть органа. Пришлось также пересечь и лигировать левую желудочную артерию, пересобрать верхнюю часть желудочно-кишечного тракта, наложив несколько сложных швов.

Несколько дней после сложной операции пациент находился под особым контролем врачей в палате интенсивной терапии. В это время питание организма проводилось внутривенно. Когда состояние долгопрудненца полностью стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

На девятый день после операции пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Врачи дали подробные рекомендации по восстановлению и подчеркнули, что если бы пациент не терпел боль так долго и вовремя обратился в больницу, лечение было бы совсем другим.

При выписке из больницы пациент отставил слова благодарности врачам в журнале хирургического отделения: «Когда меня привезла скорая с внутренним кровотечением, то, будучи трезвомыслящим человеком, я прекрасно понимал, что нахожусь между жизнью и смертью. Сергей Викторович и Георгий Васильевич буквально вытащили меня с того света. Огромная благодарность им и нижайший поклон от меня, моих родных и близких».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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Больницы Болезни Врачи Долгопрудный
29 января 2024, 11:18
Более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе для семей оформили в Подмосковье за год
Unsplash
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Московская область занимает второе место по количеству выданных ипотечных кредитов в рамках «Семейной ипотеки» в России. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«Программа позволяет семьям получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей», - рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутат напомнил, что Владимир Путин высказался за продление программы после 1 июля 2024 года.

Льготная ипотека доступна для семей, где с 2018 года родился хотя бы один ребенок, а также семьям с двумя и более детьми. Ставка по кредиту составляет до 6% годовых.

Список банков, участвующих в программе, можно посмотреть по ссылке.

Многодетные семьи Подмосковья получили федеральные и областные награды на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Кредиты Ипотека Льготная ипотека
29 января 2024, 11:16
Сквер с памятником «Павшим за Родину» в Кубинке стал многофункциональной зоной отдыха после реконструкции
Министерство благоустройства Московской области
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Сквер с памятником «Павшим за Родину» преобразили в Кубинке под Одинцовом в 2022 году. Реконструкцию провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в сквере уложили тротуарную плитку контрастных цветов, проложили пешеходные дорожки, а на Наро-Фоминском шоссе установили автобусную остановку.

«Площадь служит зоной для проведения культурно-массовых мероприятий и является местом встреч и отдыха жителей. После реконструкции территория превратилась в многофункциональную зону отдыха для жителей близлежащих кварталов», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории появились цветники, парковая мебель и освещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 января 2024, 11:11
Уникальный реабилитационный центр для слепоглухих инвалидов откроют в Сергиевом Посаде в мае
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов проверили в Сергиевом Посаде. Он откроется на Пограничной улице в мае.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, объект посетили генеральный директор Дирекции заказчика капитального строительства Никита Никулин, а также представители подрядчика.

Завершение строительства центра запланировано на март. После этого пройдет пусконаладка коммуникаций, поставка мебели и оборудования. Открыть новые корпуса центра планируют в мае этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в Пироговском микрорайоне в Мытищах. К ней прикреплены почти 16 тысяч человек, из них пять тысяч - дети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Сергиев Посад
29 января 2024, 11:11
Свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю
Unsplash
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Свыше 250 подмосковных предпринимателей зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю. Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю на портале также зарегистрировались свыше 200 юридических лиц.

Для владельцев бизнеса в регионе доступно более 170 госуслуг. В том числе комплексный сервис взаимодействия с надзорными органами, оформление субсидий и другие. Получить их онлайн можно при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ТЭК в День энергетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

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