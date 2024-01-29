Пациента с внутренним кровотечением при язве желудка спасли в больнице Долгопрудного

После подготовки мужчину перевели в отделении реанимации, где ему переливали кровь и останавливали кровотечение. Затем заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин и хирург Георгий Златовчен выполнили резекцию желудка, оставив примерно шестую часть органа. Пришлось также пересечь и лигировать левую желудочную артерию, пересобрать верхнюю часть желудочно-кишечного тракта, наложив несколько сложных швов.

Несколько дней после сложной операции пациент находился под особым контролем врачей в палате интенсивной терапии. В это время питание организма проводилось внутривенно. Когда состояние долгопрудненца полностью стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

На девятый день после операции пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Врачи дали подробные рекомендации по восстановлению и подчеркнули, что если бы пациент не терпел боль так долго и вовремя обратился в больницу, лечение было бы совсем другим.

При выписке из больницы пациент отставил слова благодарности врачам в журнале хирургического отделения: «Когда меня привезла скорая с внутренним кровотечением, то, будучи трезвомыслящим человеком, я прекрасно понимал, что нахожусь между жизнью и смертью. Сергей Викторович и Георгий Васильевич буквально вытащили меня с того света. Огромная благодарность им и нижайший поклон от меня, моих родных и близких».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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