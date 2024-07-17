Пациента с сильным носовым кровотечением спасли в Балашихе

Патология связана с внезапным подъемом артериального давления - мужчина страдает гипертонической болезнью и для ее лечения принимает препараты, разжижающие кровь. В первую очередь врачи и остановили кровотечение из носа. Потом провели переливание крови, чтобы компенсировать потери - за четыре дня пациент потерял около 1,5 литра.

«На операции пациенту сделали разрез на шее, выделили сонную артерию и перевязали ее. Примерно через две недели кровоток в этой зоне восстановился, здоровью мужчины теперь ничего не угрожает. В будущем эта операция исключит у него подобные рецидивы», - рассказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Операция прошла под общим наркозом и заняла 40 минут. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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