21 ноября 2023, 12:16

Пациента с редким заболеванием крови вылечили в Реутовской больнице

Пресс-служба Минздрава МО
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Парень 24 лет поступил в Реутовскую больницу с геморрагическим синдромом — у него уже полгода длились кровотечения из десен и носа, на теле были синяки и кровоизлияния. Анализы выявили у пациента выраженную анемию и экстремальное снижение количества тромбоцитов.

Врачи диагностировали у молодого человека идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру - редкое нарушение свертывания крови.

«Из-за высокого риска кровотечений больного поместили в реанимацию, сделали переливание свежезамороженной плазмы и взяли пункцию костного мозга. Мы также провели телеконсультацию с гематологом МОНИКИ, чтобы согласовать лечение. Решили продолжить терапию гормональными препаратами. В итоге состояние стабилизировалось: кожа приобрела нормальный цвет, а тромбоциты - нормальный уровень», - рассказал завотделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Сейчас у мужчины прошли все синяки и кровотечения. Он чувствует себя хорошо, уже выписан из больницы и будет наблюдаться гематологами МОНИКИ.

Поиск и привлечение врачей - задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

Здравоохранение Врачи Медицина
21 ноября 2023, 13:41
Свыше 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Минтранс Подмосковья
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Свыше 3,3 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,4 тысячи ям. Из них 199 - в Коломне, 155 - в Люберцах, 140 - в Серпухове, 118 - в Ленинском округе и 105 - в Электростали.

На региональной сети отремонтировали около 1,9 тысячи ям. Из них 984 - в Истре, 706 - в Егорьевске, 383 - в Домодедове и 344 - в Волоколамске.

За состоянием дорог в Подмосковье следят круглый год, по необходимости проводят ремонт покрытия. Все работы контролируют при помощи цифровой систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги Ремонтные работы
21 ноября 2023, 13:39
Фестиваль единоборств памяти олимпийского чемпиона Парфенова прошел в Воскресенске
Телеканал «360»
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Фестиваль единоборств, посвященный памяти Анатолия Парфенова, проводится в Воскресенске второй год. Соревнования объединяют сразу несколько видов спорта, родственных по духу: дзюдо, греко-римскую, вольную борьбу, а также самбо и борьбу на поясах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Валерий Чупаков подчеркнул значимость мероприятия.

«Мы чествуем не просто спортсмена, не просто борца, а человека, чей жизненный путь достоин истории», - отметил Валерий Чупаков.

Анатолий Парфенов стал легендой еще при жизни. В 17 лет, прибавив себе год, он отправился добровольцем на фронт защищать Родину. После войны он пришел в большой спорт и за три года стал сначала чемпионом СССР по греко-римской борьбе, а потом и олимпийским чемпионом.

«Огромная рука у него была, я имею в виду ладонь. Люди, у которых маленькая ладонь, подходят и жмутся, боятся. А он очень мягко поздоровается, как будто погладит. Боялся пережать руку - добрый был человек. Где он родился, в деревне Дворниково, все жители, когда праздник, все приходят к нему на могилу, по цветочку поставят», - поделился сын чемпиона Владимир Парфенов.

Владимир Парфенов связывает успех отца с духовными ценностями, присущими поколению победителей. После завершения карьеры Анатолий Иванович передавал свой опыт в качестве тренера. Среди его знаменитых воспитанников олимпийский чемпион Николай Балбошин.

«Любые соревнования - это показ своих лучших качеств, и хотелось бы, чтобы на этих соревнованиях вы проявили эти качества. Хотелось бы в будущем увидеть ваши фамилии в качестве победителей различных соревнований, в том числе чемпионата мира и Олимпийских игр. Спасибо!» - подчеркнул заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Николай Балбошин.

Один из участников соревнований Тимофей Самохин рассказал, что ему помогает побеждать настрой.

«Побеждаю часто, помогает побеждать настрой. Я постоянно думаю, даже если проиграю, это будет достойно», - поделился спортсмен.

Спортсмены Воскресенск
21 ноября 2023, 13:38
Творческий фестиваль дружбы народов прошел в Лобне
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В Лобне прошел творческий патриотический фестиваль «В дружбе народов — единство России». Организатором выступил отдел по работе с молодежью администрации городского округа.

Фестиваль провели в школе № 6 имени Вячеслава Сахнова. Основная цель - познакомить подрастающее поколение с историей разных народов России.

Ученики восьмых классов представили Калмыкию, Карелию, Крым, Дагестан, Осетию, Чечню. Гости узнали интересные факты об этих республиках России, увидели национальные танцы и попробовали блюда.

Ранее в обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность образования и развития молодежи.

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Лобня
21 ноября 2023, 11:31
Свыше 180 катков откроют в Подмосковье к зиме
Министерство благоустройство Московской области
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Свыше 180 катков откроют в Подмосковье к зиме. Из них 30 — с искусственным льдом.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, этой зимой будет работать 181 каток, а также 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок.

«На территории Московской области уже работают 193 парка культуры и отдыха. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. В этому году мы планируем принять за весь сезон более 19 миллионов гостей. Запланирован запуск 181 открытого катка», - сказал он.

Катки откроют в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском округе, Пушкино и Наро-Фоминске, на площади Дружбы в Истре и на других площадках. Там также будут работать пункты проката, теплые раздевалки и точки продажи горячи напитков и еды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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Отдых Благоустройство

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