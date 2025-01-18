Пациента с редким видом инсульта спасли в больнице в Домодедове

Реконструкция очистных сооружений в Серпухове активно продолжается. На данный момент ведется подготовка к основным строительным работам, которые запланированы на теплое время года.

Подрядная организация уже разработала график проведения мероприятий на зимний период, чтобы не терять времени и обеспечить своевременное завершение проекта.

В рамках реализации проекта была проведена корректировка документации с учетом импортозамещения оборудования. Получено положительное заключение экспертизы, что позволяет приступить к следующему этапу. В настоящее время осуществляется поставка нового технологического оборудования, включая системы для вторичных отстойников, трубы для трубопровода осветленной воды, оборудование для аэротенков, а также опоры для мачт освещения.

На объекте уже начаты работы по прокладке трубопроводов, а также демонтажу шестого и седьмого аэротенков. Параллельно проводится подготовка оснований для строительства лаборатории, здания решеток и обезвоживания песка, приемных камер, центрального здания механического обезвоживания осадков и цеха ультрафиолетового обеззараживания. Территория объекта также подвергается расчистке.

Кроме того, в двух вторичных отстойниках завершен демонтаж старых мостков. Вместо устаревших бетонных лотков будут установлены современные конструкции из нержавеющей стали. Также ведутся работы по устройству 11 камер трубопровода осветленной воды.

Проект реконструкции очистных сооружений реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы держим под контролем все этапы работ, чтобы проект был выполнен качественно и в срок», - отметил Сергей Никитенко.

Реконструкция очистных сооружений позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в муниципалитете и обеспечить современный уровень очистки сточных вод.