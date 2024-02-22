Пациента с разрывом брюшной аорты спасли в больнице в Жуковском

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Медики приняли решение экстренно оперировать мужчину. Для спасения жизни пациента первым делом врачи остановили кровотечение.

«Затем выполнили протезирование разорванной брюшной аорты и подвздошных артерий синтетическим протезом - искусственным кровеносным сосудом. Благодаря оперативному вмешательству нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв», - прокомментировал заведующий отделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский.

Пациенту потребовалось переливание крови. Несмотря на это, операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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