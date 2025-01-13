Пациента с полной непроходимостью сосудов спасли в больнице Мытищ

Одна нога мужчины болела даже в состоянии покоя, а вторая - во время движения. При осмотре врачи отметили, что пульс на обеих конечностях отсутствовал. Диагностика выявила аневризмы подвздошных и бедренных артерий, а также аневризму аорты диаметром шесть сантиметров, что в три раза больше ее нормального диаметра.

«От брюшной аорты до стоп наблюдалась полная непроходимость сосудов на протяжении около метра. Без немедленной помощи пациенту грозили ампутация нижних конечностей и летальный исход», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов.

Кровоток оказался перекрыт бляшками, удалить которые было невозможно. Единственным решением стало формирование полноценного обходного пути для кровотока. В ходе шестичасовой операции врачи удалили критически расширенный сосуд и выполнили протезирование аорты, обеспечив доступ крови к обеим ногам.

Для восстановления кровотока использовали глубокие бедренные артерии диаметром от трех до пяти миллиметров. Операция и реабилитационный период прошли успешно. Сейчас мужчина уже дома и вернулся к обычной жизни.