Пациента с острой формой сальмонеллеза из-за употребления сырых яиц спасли в Долгопрудном
Мужчину 64 лет доставили в больницу Долгопрудного бригадой скорой помощи. У пациента были рвота, головокружение, частый жидкий стул, сильная слабость и низкое артериальное давление. После обследования врачи выявили у него сальмонеллез — сильнейшую кишечную инфекцию, из-за которой произошло нарушение функции почек.
Оказалось, что пациент ел сырые яйца, что стало причиной заражения сальмонеллезом. Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому его отправили в отделение реанимации.
«Мы приняли решение провести курс внепочечного очищения крови - гемодиализа. Провели интенсивную комплексную терапию. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами», - рассказала заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.
Благодаря совместным усилиями инфекционистов, нефрологов, реаниматологов и терапевтов, пациенту больше ничего не угрожает. Функция его почек полностью восстановлена. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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