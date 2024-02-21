Пациента с острой формой сальмонеллеза из-за употребления сырых яиц спасли в Долгопрудном

Оказалось, что пациент ел сырые яйца, что стало причиной заражения сальмонеллезом. Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому его отправили в отделение реанимации.

«Мы приняли решение провести курс внепочечного очищения крови - гемодиализа. Провели интенсивную комплексную терапию. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами», - рассказала заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.

Благодаря совместным усилиями инфекционистов, нефрологов, реаниматологов и терапевтов, пациенту больше ничего не угрожает. Функция его почек полностью восстановлена. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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