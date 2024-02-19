Пациента с опухолью мозга спасли в больнице в Люберцах

Мужчине требовалась экстренная операция. Пациенту выполнили трепанацию черепа и под контролем хирургического микроскопа удалили опухоль размером с большое куриное яйцо.

«Операция осложнялась тем, что новообразование находилось рядом с центрами речи. При хирургических манипуляциях требовалась особая точность, чтобы максимально сохранить здоровые ткани», - подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой областной больницы Джемиль Одаманов.

Гистологическое исследование установило, что опухоль злокачественная. После операции пациента перевели в реанимационное отделение, а спустя несколько часов он пришел в сознание и на следующий день уже мог разговаривать. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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